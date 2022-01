Olimpiji jo je zagodel covid-19. Koroški derbi, tretjič: kako se bodo na zaušnico odzvali Beljačani?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beljačani gostijo koroški derbi. Na prvih dveh v tej sezoni so zmagali Celovčani, zadnjič s kar 9:1.

Beljačani gostijo koroški derbi. Na prvih dveh v tej sezoni so zmagali Celovčani, zadnjič s kar 9:1. Foto: Sportida

Spored lige IceHL bo zaradi bolezni covid-19 tudi danes osiromašen. Prestavili so tri tekme, tudi gostovanje HK SŽ Olimpija, ki je v karanteni, pri vodilnem Salzburgu. Bodo pa oči navijačev še tretjič v zadnjem mesecu usmerjene v koroški derbi. Celovčani, za katere igrata Rok Tičar in Andrej Tavželj, so na obeh medsebojnih obračunih Beljačane premagali, pred desetimi dnevi s kar 9:1. Kako bo tokrat?