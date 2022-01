Nova odpoved Olimpijine tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V taboru HK SŽ Olimpija so na prvi dan novega leta potrdili pozitiven test na covid, nedeljsko tekmo Ljubljančanov z Bolzanom so prestavili, prav tako torkovo gostovanje zmajev v Salzburgu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Štiri od šestih nedeljskih tekem lige IceHL so iz zdravstvenih razlogov prestavili. Zaradi pozitivnih testov na koronavirus so danes prestavili še tri torkove tekme, tudi gostovanje HK SŽ Olimpija pri vodilnem Salzburgu. Pri Ljubljančanih so na testiranju na prvi dan novega leta potrdili en pozitiven test, a je morala v karanteno celotna ekipa.