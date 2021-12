Črni december končujejo proti prvakom

Do konca za HK SŽ Olimpija nič kaj veselega decembra sta le še dva dneva. Ljubljančani, ki so se jim v zadnjem mesecu negativni pripetljaji kopičili drug za drugim, bodo leto 2021 končali z domačo tekmo. V Tivoliju bo ob 19.45 gostoval prvak Celovec.

Po seriji petih gostovanj, na katerih so dosegli le eno zmago, se hokejisti HK SŽ Olimpija od leta poslavljajo na domačem ledu. December je bil za Ljubljančane najslabši mesec, odkar so se priključili ligi IceHL. Na osmih decembrskih tekmah razširjenega avstrijskega prvenstva so le dvakrat zmagali, od mogočih 24 točk so jih na račun vpisali šest.

Porazi, hujša poškodba, kazni ...

Do konca sezone so ostali brez napadalca Luke Kalana, ki je v začetku meseca utrpel poškodbo kolena, prestal operativni poseg in predčasno končal tekmovalno obdobje. Tik pred iztekom leta pa so se nad klub zgrnili novi črni oblaki. Po torkovem srečanju v Beljaku in pritožbi domačinov je disciplinska komisija tekmovanja pod drobnogled vzela vložka napadalcev Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca, ju označila za rasizem in jima naložila zajetno kazen. Prejela sta prepoved nastopanja na desetih tekmah in denarno kazen. Kako ironično, prepoved nastopanja se bo iztekla 1. februarja, ko bo v Tivoliju gostoval prav Beljak.

Trener Mitja Šivic je v sredo ostal še brez dveh napadalcev, ki bosta zaradi kazni morala izpustiti celoten januar v IceHL. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Trener Mitja Šivic je tako v zelo neprijetnem trenutku ostal brez dveh mož, v januarju se namreč obeta peklenski tekmovalni ritem, devet tekem lige IceHL, ob tem pa še končnica državnega prvenstva, v kateri gre pričakovati tudi polfinale zmajev in železarjev ... Vsaj do sredine januarja naj bi bil odsoten izkušeni napadalec Aleš Mušič, ob Logarju pomemben člen ob igri z igralcem manj.

Še tretji decembrski obračun s Celovcem

Olimpija bo zvečer še tretjič v tem mesecu palice prekrižala z branilcem naslova Celovcem, a prvič doma. Korošci imajo v svoji igralski vrsti dva Slovenca, najboljšega asistenta lige Roka Tičarja (28 tekem, 27 asistenc) in izkušenega branilca Andreja Tavžlja. Drugi je priložnost dobil povsem nepričakovano, po seriji poškodb, in se zasidral v članskem moštvu.

Na prvi tekmi v Celovcu je Olimpija zmagala s 3:2, na drugi pa izgubila z 1:3. Nov poraz bi bil za Ljubljančane neprijeten. V zgoščeni konkurenci lahko s tretjega mesta, na katerega so zdrsnili v torek, padejo na peto, v primeru zmag pa bi jim Celovec in Gradec dihala za ovratnik.

Prvo srečanje leta 2022 zmaje čaka v nedeljo, ko bo v Tivoliju gostoval Bolzano.

Bo Gradec izenačil klubski rekord osmih zaporednih zmag? Foto: Sportida

Gradec po izenačenje klubskega rekorda

Gradec bo danes poskušal izenačiti klubski rekord. Osmo zaporedno zmago bo lovil v Znojmu. Osmič zapored bo poskušal zmagati tudi vodilni Salzburg, ki gosti Dornbirn. Ta je v torek s 5:0 odpravil Pustertal, ki gostuje pri Innsbrucku. Na Madžarskem bo peta Alba gostila drugi Dunaj.

Liga ICEHL, 33. krog Četrtek, 30. december

19.45 HK SŽ Olimpija - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj)

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Vienna Capitals

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Dornbirn

Orli Znojmo - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

VSV Beljak - Bolzano

Innsbruck - Pustertal