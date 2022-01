Koronavirus močno zdesetkal nedeljski spored, Gradec po nov rekord

Danes bi morali v okviru 34. kroga lige IceHL spremljati šest tekem, a so zaradi zdravstvenih razlogov štiri prestavljene, tudi srečanje med Olimpijo in Bolzanom, ki bi moralo biti v Tivoliju.

Že v soboto je bilo jasno, da zmaji italijanskega tekmeca danes ne bodo dočakali, pa tudi, da je prestavljeno srečanje med Celovcem in Linzem. Danes dopoldan so prestavili še dvoboj med Znojmom in madžarsko Albo ter Dornbirnom in Innsbruckom.

Če ne bo nadaljnjih odpovedi, bodo odigrali le dve tekmi. Gradec napadalca Kena Ograjenška bo poskušal zmagati devetič zapored. Če bi mu na domačem ledu proti Beljaku to uspelo, bo postavil nov klubski rekord.

Tudi vodilni Salzburžani se odpravljajo po deveto zaporedno zmago, lovili jo bodo na Predarlskem pri Pustertalu. Dornbirn bo palice prekrižal z Innsbruckom.

Naslednja tekma Olimpije je predvidena v torek, in sicer pri Salzburgu.

Liga IceHL, 34. krog Nedelja, 2. januar

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - VSV Beljak

Pustertal - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)



HK SŽ Olimpija - Bolzano - prestavljeno

​​​​​​​Dornbirn - Innsbruck - prestavljeno

EC KAC - Steinbach Black Wings Linz - prestavljeno

Orli Znojmo - Fehervar AV - prestavljeno