Druga hokejska pomlad Andreja Tavžlja: Ostajam realen

"Pred sezono nisem računal na to, da bom tukaj. Tudi v tem trenutku ne bom rekel, da računam, da bom tukaj do konca sezone. Ostajam realen in poskušam ekipi pomagati po svojih najboljših močeh," pravi izkušeni hokejski branilec Andrej Tavželj, ki se je pred sezono odpravil na Koroško kot mentor na ledu druge ekipe Celovca KAC Future Team, po spletu okoliščin pa se znašel v prvem moštvu, ki brani naslov prvaka v IceHL, in z nenehnim dokazovanjem v njem mesto tudi zadržal.

Po štirih letih "kapetanovanja" pri HDD Sij Acroni Jesenice, katerega trenerske vajeti je pred sezono iz rok Mitje Šivica prevzel Nik Zupančič, se je Andrej Tavželj poleti odpravil novim izzivom naproti.

S soimenjakom, svežim hokejskim upokojencem Andrejem Hebarjem, sta se preselila na Koroško, k podružnici trofejnega Celovca z imenom KAC Future Team. Hebar je pri kolektivu, ki mlajše upe kali v Alpski ligi, odgovoren za opremo, pomaga pa tudi pri prvi ekipi, medtem ko sta Tavžlju pripadli kapetanska funkcija in vloga mentorja mlajšim.

Poškodbe so mu odprle vrata, z dokazovanjem ostal del prve ekipe

Odigral je 20 tekem Alpske lige, sredi novembra pa so mu poškodbe v prvi ekipi Celovca odprle vrata v prvokategorniško druščino koroškega kluba. V dresu Celovca je debitiral na dvoboju osmine finala lige prvakov, se iz tekme v tekmo dokazoval in se, tudi na račun svojega značaja, zasidral v prvi ekipi, s katero igra v IceHL.

"Trudim se, da sem tukaj, pa tudi če na tekmi dobim pet ali pa 20 minut. Ekipi poskušam dati, kar v določenem trenutku potrebuje. Menim, da so v klubu prepoznali moj trud." Foto: Guliverimage

"Pred sezono nisem računal, da bom tukaj. Tudi v tem trenutku ne bom rekel, da računam, da bom tukaj do konca sezone. Ostajam realen. V določenem trenutku so potrebovali branilce, saj je bilo veliko poškodovanih. Tisto priložnost sem izkoristil. Trenerski štab je bil zadovoljen, tako da je bil to dober začetek. A nato so se fantje začeli vračati z bolniškega dopusta, jaz pa sem se boril naprej, da bi čim dlje ostal del ekipe. Trudim se, da sem tukaj, pa tudi če na tekmi dobim pet ali pa 20 minut. Ekipi poskušam dati, kar v določenem trenutku potrebuje. Menim, da so v klubu prepoznali moj trud," je po gostovanju v Ljubljani o preskoku iz ekipe Alpske lige v ekipo, ki brani naslov prvaka v IceHL, dejal 37-letnik.

Velik preskok, zaupanje je raslo iz dneva v dan

Priznava, da je bil preskok velik. V ligi EBEL je zadnjič igral leta 2016, nato eno sezono preživel v Franciji, štiri pa v Alpski ligi.

"Veliko dajo na to, da si pravi karakter, vedo, da tudi to v slačilnici pride prav." Foto: Guliverimage

"Zagotovo je to za tri ravni višje. A zdelo se mi je, da sem dobro pripravljen. Tako fizično kot mentalno. Pred tekmo sem opravil dva treninga, a oba na zelo visoki ravni. Takrat sem res porabil vse atome moči, da sem v dveh treningih pridobil čim več hitrosti, moči, reakcijo. Prišla je tekma proti Leksandsu. Če dolgo časa nisi na taki ravni, greš na adrenalin. Vedel sem, da znam, izkušenj imam veliko, zaupal sem si. Zaupanje je le raslo, kar je najpomembneje. Zdaj pa poskušam pomagati po svojih najboljših močeh," pravi izkušeni steber obrambe, ki mu glavni trener Celovca Petri Matikainen zelo zaupa.

"Veliko dajo na to, da si pravi karakter, vedo, da tudi to v slačilnici pride prav"

Kljub veliki priložnosti in drugi hokejski pomladi ostaja skromen, predvsem pa na realnih tleh. Na vprašanje, kje v svoji igri vidi največ rezerve, odgovarja: "Manjka mi veliko. Igram na tisto, kar znam. Trener od mene pričakuje prav to. Zelo pomembna mu je defenzivna igra, to mu poskušam dajati iz tekme v tekmo, v igri z igralcem manj … To je organizacija, ki drugače gleda na stvari. Veliko namreč dajo tudi na to, da si pravi karakter, vedo, da tudi to v slačilnici pride prav. Veseli me, da so v Celovcu, ki je najbolj tradicionalen klub v Avstriji, to prepoznali," je zadovoljen Tavželj, ki ni edini Slovenec v ekipi. Za prvake igra tudi napadalec Rok Tičar, trener vratarjev pa je Andrej Hočevar. Pred časom je doživel koroški derbi, na katerem so Beljak odpravili s kar 9:1. Foto: Sportida

Ni še pravega zadovoljstva, a stvari se počasi sestavljajo

Celovčani trenutno zasedajo šesto mesto lige IceHL, v kateri tekme zaradi koronavirusa zadnje dni odpadajo druga za drugo. "V ekipi še ni tistega zadovoljstva. Vedo, kako je, če v ligi zmagaš dvakrat zapored. Ekipa je sestavljena iz skoraj istih igralcev, ki dobro vedo, koliko več še lahko dajo. Preveč je bilo nihanj, ni bilo konstantnosti. Manjkajo nam še malenkosti, majhne stvari, ki so pomembne. Stvari se počasi sestavljajo," še pravi Gorenjec, ki ga s soigralci zvečer čaka koroški derbi. Dva je že odigral, na zadnjem pred desetimi dnevi so Beljak premagali s kar 9:1.