Slovenski podprvaki bodo v prihodnji sezoni igrali v treh tekmovanjih, v državnem prvenstvu, Kontinentalnem pokalu in Alpski ligi. V novo sezono bodo vstopili pod vodstvom finskega trenerja Nika Eronena, ki je zadnji dve sezoni deloval v ligi Erste kot glavni trener Dunaujvarosi Acelbikak, kjer je vodil tudi dva Slovenca, Nejca Brusa in Jakoba Stana.

Madžarsko moštvo se je v prvi sezoni pod njegovim vodstvom po dveh sezonah suše prebilo v končnico in izpadlo v četrtfinalu, v drugi pa ostalo brez izločilnih bojev.

35-letnik je zdaj našel nov izziv na Jesenicah, kjer bodo, kot pravijo, v prihodnji sezoni stavili na delo z mladimi hokejisti. Tako domačimi kot iz "širšega slovenskega hokejskega prostora". Dodati pa jim želijo nekaj izkušenih igralcev.

"Podučili so me, da je tradicija hokeja na Jesenicah zelo močna. V preteklosti je klub vladal slovenskemu in bivšemu jugoslovanskemu hokejskemu prostoru, v zadnjih letih pa se spopada z določenimi težavami. Menim, da bogate športne kulture ni moč kar zavreči, ob svojem prihodu pa vidim edinstveno priložnost, da prispevam k razvoju hokeja v mestu in državi. Poleg tega me zelo privlači priložnost za delo z nadarjenimi in predanimi mladimi igralci v čudoviti deželi ter v okolju z močnim občutkom za skupnost," je svoje mnenje v izjavi za klubsko spletno stran delil Eronen.

Spodbuditi občutek enotnosti in sodelovanja

Finec, ki se je trenerskemu delu zapisal pri 23. letih, je pred prihodom na Madžarsko deloval še v drugi finski, drugi norveški in drugi danski ligi, treniral je tudi mlajše selekcije.

Pri svojem delu sledi motu Ekipno delo in vztrajnost vodita do uspeha. "Verjamem, da je ključnega pomena, da med igralci spodbudim močan občutek enotnosti in sodelovanja. Vsak član mora biti predan in vztrajen ter si mora nenehno prizadevati za izboljšanje tako individualno, kot tudi kot del ekipe," je še dodal Eronen, ki se bo na Jesenice preselil predvidoma konec julija.