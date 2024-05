Kanadčan Arvin Atwal je nova okrepitev obrambne vrste hokejistov Olimpije Ljubljana, so sporočili iz kluba. Tam so igralca opisali kot dinamičnega branilca, ki je učinkovit tudi v fazi napada. Gaber Glavič se po letih trenerskega dela na Jesenicah seli v Varese.

Nazadnje je Atwal igral pri volkovih iz Pustertala. V preteklosti je igral za ekipo HK Spisska Nova Ves na Slovaškem, prej pa pet sezon pretežno v severnoameriški ligi ECHL, pa tudi AHL.

V lanski sezoni je na 40 tekmah rednega dela v dresu Pustertala zbral 26 točk, 9 golov in 17 asistenc, v končnici pa na 14 tekmah vpisal gol in 8 asistenc.

"V moštvo smo želeli pripeljati igralca, ki zna odigrati trdo in odločno, ko je to treba. Z Arvinom smo poleg tega dobili tudi kakovostnega branilca, ki se odlično vključuje v fazo napada. S svojo karizmo in pozitivno naravnanostjo odlično sodi v koncept izgradnje ekipe s pravim karakterjem in visoko ravnijo vrednot," je prihod Atwala komentiral Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija Ljubljana.

Gaber Glavič se z Jesenic seli v Italijo. Foto: www.alesfevzer.com

Glavič novi trener Vareseja

Gaber Glavič se po dolgih letih na Jesenicah, zadnji dve je znova vodil člane v alpski ligi, seli v Italijo. Po novem bo glavni trener Vareseja.

Ta nastopa v Italian Hockey League (IHL), drugi ravni italijanskega klubskega hokeja. V zadnji sezoni je v finalu izgubil s klubom Pergine, predlani pa je bil zmagovalec IHL.