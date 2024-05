Na Jesenicah si želijo vrnitve lepih časov

"V zgodovini jeseniškega hokeja je ogromno lepih trenutkov in lepe čase bi radi dolgoročno vrnili," so danes na klubski spletni strani zapisali v HDD Sij Acroni Jesenice. Prav danes je v javnost prišla novica, da bo po petih letih mesto trenerja članske ekipe zapustil Gaber Glavič, ki se seli v Italijo, železarji pa bodo v prihodnje stavili na mlajše igralce in trdo delo, kot so še obljubili.

Slovenski podprvaki bodo v prihodnji sezoni igrali na treh frontah, v državnem prvenstvu, Kontinentalnem pokalu in Alpski ligi, kjer bo slovenske barve spet zastopal še RST-Pellet Celje.

Po finalu državnega prvenstva so se na Jesenicah posvetili analizi pretekle sezone. "V aprilu smo se pri HDD SIJ Acroni Jesenice poglobili v svoje preteklo delo. Analizirali smo, kaj smo kot organizacija storili dobrega, pa tudi, kje so se v sezoni zgodile določene napake ter pomanjkljivosti. Iskali smo možnosti za izboljšanje ter rešitve za premagovanje izzivov, ki nas čakajo v prihajajoči sezoni. Na podlagi analiz smo zastavili temelje za delo v prihodnosti," so zapisali.

"V dobrem in v slabem je na Jesenicah hokejska iskrica vedno tlela. Tako nas uči zgodovina in to nas navdaja z optimizmom, saj bi iskrico ponovno radi razpihali v mogočen plamen. V zgodovini jeseniškega hokeja je (bilo) ogromno lepih trenutkov. Lepe čase bi radi dolgoročno vrnili. Pri tem moramo biti realni in se zadev lotiti s pozitivno energijo, optimizmom, trdim delom in medsebojno povezanostjo vseh deležnikov," so še odločeni železarji.

V naslednji sezoni bodo stavili na delo z mladimi hokejisti, tako domačimi kot iz "širšega slovenskega hokejskega prostora". Dodati jim želijo nekaj izkušenih igralcev, predvsem pa si želijo ponovno ustvariti stabilno okolje za razvoj igralcev. "Želimo si, da bi mladi igralci v starosti od 16 do 19 let ostajali doma, da se tako mladi ne bi ozirali v tujino, namesto tega pa zaigrali v članski ekipi Jesenic. Radi bi, da najprej prerastejo domače hokejsko okolje in se šele nato podajo v tujino. Za dosego teh ciljev bomo v prihodnje še tesneje povezani z vsemi mladimi selekcijami," načrtujejo.

