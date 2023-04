Mladi napadalec ostaja v zmajevem gnezdu

Luka Vodlan je v dresu HK SŽ Olimpija v pretekli sezoni odigral 11 tekem v ligi ICE, zatem pa se je v zaključnih bojih pridružil tudi ekipi U19. Hokejsko znanje je pred tem nabiral na Češkem in na Finskem, prve hokejske korake pa je naredil v Olimpiji. "Odlikujejo ga motiviranost, disciplina in profesionalni pristop, ki ga prinaša z izkušnjami iz mladinskih tekmovanj v tujih ligah," sporočajo iz Olimpije.

"Zame je velika čast in hkrati odgovornost igrati za Olimpijo in nositi zeleno-beli dres. Tu sem naredil svoje prve hokejske korake, odšel v tujino, a lepo je biti na domačem ledu. Hokej v ligi ICE je res na visoki ravni in prepričan sem, da lahko v tem okolju in s to ekipo napredujem," pa pravi Luka Vodlan in dodaja, da je vzdušje odlično. Z nekaj fanti namreč skupaj trenirajo in se že pripravljajo na prihodnjo sezono.

"Luka Vodlan se je naši ekipi pridružil januarja in tako dobil priložnost, da se dokaže. Za sodelovanje z njim smo se odločili, ker v našo ekipo prinaša odlično kombinacijo disciplinirane in odgovorne igre, je močan igralec in odličen drsalec. Prepričal nas je s svojim značajem in željo igrati za Olimpijo," pravi Anže Ulčar, športni direktor HK SŽ Olimpija.

