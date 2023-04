Izkušeni reprezentant se vrača v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgoletni slovenski hokejski reprezentant Žiga Pavlin bo v prihodnji sezoni branil barve slovenskega prvaka HK SŽ Olimpija. "Prepričan sem, da lahko naredimo lepo zgodbo. Vedno je najlepše igrati pred domačim občinstvom in upam, da nas podpre čim več ljubiteljev hokeja," je ob sklenitvi sodelovanja z Ljubljančani povedal 37-letni branilec.

Novopečeni zmaj Žiga Pavlin se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami v izbrani vrsti. Je dolgoletni slovenski reprezentant. Nastopil je že na osmih svetovnih prvenstvih, vrhunec pa doživel z dvema nastopoma na olimpijskih igrah.

"Veliko mi pomeni, da se po dolgih letih igranja v tujini vračam domov. Velika čast je igrati za HK SŽ Olimpijo, ki je v preteklih letih postala res zgledno urejen klub. S svojimi izkušnjami bom poskusil ekipi pomagati do čim boljših uspehov, poznam trenerja in veliko fantov. Prepričan sem, da lahko naredimo lepo zgodbo. Vedno je najlepše igrati pred domačim občinstvom in upam, da nas podpre čim več ljubiteljev hokeja," je po prihodu v Ljubljano povedal Žiga Pavlin.

Za Olimpijo je pred dobrim desetletjem že igral v ligi EBEL.

Nazadnje je nastopal za HC Pustertal, v novi sezoni pa bo član Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izkušnje si je nabiral na Švedskem, Češkem, Slovaškem, v Kazahstanu in Italiji, prve hokejske korake pa je naredil v Kranju. Preteklo sezono je začel v Banski Bystrici na Slovaškem, končal pa pri HC Pustertal v ligi ICE.

"Z Žigo Pavlinom v ekipo dobivamo izkušenega igralca, ki nam bo pomagal s svojim znanjem in izkušnjami tako na ledu kot v garderobi. Njegovo vlogo vidimo kot steber obrambe in ekipe, ki nam bo lahko pomagal v težkih trenutkih in nas umirjal v trenutkih evforije. Kot mentor bo pomagal mlajšim igralcem na njihovi hokejski poti, zato se veselimo njegovega prihoda v ekipo," pravi Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.

Pavlin bo danes začel priprave na letošnji največji reprezentančni izziv, svetovno prvenstvo elitne skupine v Latviji in na Finskem.