Los Angeles do jubilejne stotice in zvezdice, Kopitar opozarja: Ne veselimo se prezgodaj #video

Hokejisti Los Angelesa s kapetanom Anžetom Kopitarjem so se ponoči z zmago s 4:1 na gostovanju v Vancouvru uvrstili v končnico lige NHL. Med podajalce se je tokrat vpisal tudi slovenski as, ki je podal Alexu Iafallu v 14. minuti za 1:1 in v 24. za 2:1. Kralji so osvojili še stoto točko v sezoni in na lestvici spet prehiteli Edmonton.