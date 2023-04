Kopitar z zmago v Seattlu korak do končnice

Phoenix Copley je ubranil 25 strelov, Sean Durzi, Carl Grundstrom in Kevin Fiala pa so dosegli gole in Los Angeles Kings so s 3:1 premagali Seattle Kraken. S 44. zmago je LA zdaj tretji v pacifiški diviziji, osem točk pred Seattlom in eno za Edmontonom ter tri za Vegasom. V rednem delu je pred Anžetom Kopitarjem in soigralci še šest tekem.

Kralji bi si lahko že ponoči zagotovili nastop v končnici, a bi morali računati na pomoč St. Louis Blues v dvoboju z Nashville Predators. Na potrditev nastopa v končnici bodo morali tako Anže Kopitar in soigralci še nekoliko počakati, saj so Predators s 6:1 ugnali Blues.

Kings, ki jih do konca rednega dela čaka še šest tekem, so v dvoboju proti Seattlu povedli sredi druge tretjine, ko je v 32. minuti zadel Sean Durzi. Na začetku zadnjega dela igre pa so prednost povišali prek Carla Grundströma (46.). Seattle je v deveti minuti zadnje tretjine znižal zaostanek po golu Oliverja Bjorkstranda, kaj več pa mu do konca dvoboja ni uspelo. Za nameček je prazno mrežo za končnih 3:1 zadel še Kevin Fiala.

Končnico so si na drugi strani zagotovili hokejisti Edmonton Oilers. Ti so z najboljšim dvojcem lige Connorjem McDavidom in Leonom Draisaitlom s 6:0 premagali Anaheim Ducks. Draisaitl je dosegel tri gole, McDavid pa gol in podajo. Slavilo je tudi vodilno moštvo pacifiške divizije in celotne zahodne konference Vegas Golden Knights. S 4:1 so premagali vodilno ekipo centralne divizije Minnesota Wild.

Na lestvici pacifiške divizije to pomeni, da ima Vegas 101, Edmonton 99, Kings pa 98 točk.

Liga NHL, 1. april

Lestvica

