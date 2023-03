Kopitarjevi na derbiju v Kanadi

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na petek v Kanadi spopadli z Edmonton Oilers. Gre za obračun tretje in četrte ekipe zahodne konference lige NHL, naftarji bi z zmago prehiteli Kalifornijce, ti pa upajo, da bi si priborili drugo mesto na lestvici.

Kopitarjevi LA Kings so po četrtkovi zmagi Minnesote zdrsnili na tretje mesto zahodne konference, z novo zmago, 44. v sezoni pa bi se po točkah spet izenačili z vodilnimi Vegas Golden Knights. Razlike pri vrhu zahoda so izjemno majhne, prvo in šesto moštvo ločijo le štiri točke, zato bodo do konca rednega dela tekmovanja mogoči še veliki skoki in padci po lestvici.

Ponoči bodo na delu tudi hokejisti iz Las Vegasa, ki gostujejo pri letos neprepričljivih San Jose Sharks, pa tudi Seattle Kraken, ki jih čaka spopad s prav tako neprepričljivimi Anaheim Ducks. Vegas, LA, Edmonton in Seattle so trenutno v metropolitanski diviziji na mestih, ki jim zagotavljajo končnico.

Liga NHL, 30. marec:

Lestvica:

Preberite še: