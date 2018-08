Na Bledu diši po ligi EBEL

Blejska hokejska dvorana je te dni prizorišče mednarodnega hokejskega tekmovanja Mednarodna hokej liga Bled 2018, na katerem se bosta predstavila tudi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice kakovostno družbo. Turnir ob 20. uri odpirata predstavnika lige EBEL Medveščak Zagreb in Beljak.

Na pripravljalnem turnirju, ki poteka do nedelje, bodo ob Jeseničanih in Ljubljančanih sodelovali tudi predstavnik češke elite Karlovy Vary (zanj igrata slovenska branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik) ter EBEL-ligaša Beljak in Medveščak (tudi v prihodnje bosta zanj igrala Nik Simšič in Mark Čepon). Prav zadnja danes ob 20. uri odpirata turnir.

V predtekmovanju bodo ekipe razdeljene v dve skupini. V eni so Karlovy Vary, Beljak in Medveščak, v drugi pa le slovenska predstavnika. V boju za osvojitev naslova najboljšega na turnirju se bosta zmagovalca skupin pomerila za prvo mesto, drugouvrščeni ekipi v obeh skupinah za tretje mesto.

Prva in edina tekma slovenske skupine bo v soboto, 25. avgusta, ob 20. uri, ko bo na sporedu derbi med HDD SIJ Acroni Jesenice in HZ SŽ Olimpijo. Obe moštvi sta obdobje pripravljalnih tekem začeli pretekli teden. Državni prvaki z Gorenjske so premagali drugo ekipo Szekesfehervarja, Ljubljančani pa so slavili na turnirju v Kapfenbergu (premagali so vse tri nasprotnike, švicarskega tretjeligaša Seewen, romunskega predstavnika v ligi Erste Brasov in gostitelja, avstrijskega tretjeligaša KSV).

Mednarodno ligo bosta v četrtek odprla Medveščak in Beljak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za uvod EBEL-ligaša

Turnir se bo sicer začel danes zvečer, ko se bo Medveščak, pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja sveži upokojenec Marcel Rodman, udaril z Beljakom. Dan zatem se bodo Beljačani srečali s češkim kolektivom, v soboto sledi še obračun klubov Medveščak in Karlovy Vary.

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Mednarodna hokej liga Bled 2018 Skupina A : HDD SIJ Acroni Jesenice (SLO), HK SŽ Olimpija (SLO) Skupina B: KHL Medveščak (CRO), VSV Beljak (AUT), Karlovy Vary (CZE) Četrtek, 23. avgust

20.00 KHL Medveščak Zagreb : VSV Beljak Petek, 24. avgust

20:00 VSV Beljak : Karlovy Vary Sobota, 25 avgust

16:30 KHL Medveščak Zagreb : Karlovy Vary

20:00 HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija Nedelja, 26. avgust

16:30 A2 – B2 (za tretje mesto)

20:00 A1-B1 (za prvo mesto)

Preberite še: