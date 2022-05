Matjaž Kopitar: Oslo je bil poduk, zdaj pa smo imeli čas za gradnjo ekipe

Slovenski hokejisti so sezono zaključili v slogu – brez poraza so zadrsali v elito, ki jo bodo prihodnje leto morda gostili sami.

"Dosegli smo to, kar smo si zadali, kar se je, če smo pošteni, tudi pričakovalo. Menim, da smo bili najboljša reprezentanca tu, a to je bilo treba dokazati tudi na ledu. Naslednje leto elita, povsem druga raven hokeja. Vedno si zadamo isti cilj, obstanek v skupini, zdaj ne bo nič drugače. Če bo prvenstvo doma, pa bo to absolutno najbolje, kar se nam lahko zgodi," je po koncu svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda v Tivoliju, na katerem so Slovenci zmagali na vseh štirih tekmah, dejal selektor Matjaž Kopitar, ki se po koncu domačega SP odpravlja na Finsko na prvenstvo elite, kjer si bo ogledal tekmece, ki bodo prihodnje leto morda igrali v Ljubljani.

Slovenska hokejska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo rezultatsko opravila tako, kot si je pred začetkom tivolskega turnirja zadala. Štiri tekme, štiri zmage, maksimalnih 12 točk. Slovenci, ki so si prvo mesto zagotovili že s petkovo zmago nad Madžarsko, so tako še osmič v samostojni državi zmagali na prvenstvu drugega kakovostnega razreda in bodo prihodnje leto desetič tekmovali v elitni diviziji.

"Zdaj, po koncu tekme, je lažje. Na takšno tekmo, ki rezultatsko ne šteje nič, je ekipo mentalno težko pripraviti, a gre za dostojanstvo. Fantje so še enkrat več dokazali, da vedo, kako se stvari streže, odigrali so še eno tekmo na nivoju in zaključili, kot se za zmagovalce spodobi," je po zadnjem obračunu, na katerem so s 4:1 premagali Južno Korejo, svojo zasedbo pohvalil slovenski selektor Matjaž Kopitar in dodal: "Dosegli smo to, kar smo si zadali, kar se je, če smo pošteni, tudi pričakovalo. Ni bilo najlažje, hokej je dinamična igra, vsi znajo drsati, taktično se vsi pripravijo zelo dobro, odločajo malenkosti. Vseeno mislim, da smo bili najboljši tukaj, da smo zasluženo prvi, a vedno poudarjam, tudi pred igralci, da je to treba dokazati na ledu."

Del zgodbe, podkrepljene z veliko željo, tudi tistih, ki jih ni zraven

Poudaril je, da je bilo še kako pomembno dejstvo, da so, za razliko od avgustovskih olimpijskih kvalifikacij, ko niso bili "pravi", lahko imeli dolge skupne priprave, ob tem pa izpostavil še veliko slovensko željo.

"Vemo, kako je bilo pred Oslom, kako neugoden položaj je bil, sploh za nas, manjše reprezentance. To nam je bilo v velik poduk, da smo bili zdaj lahko več časa skupaj in gradili ekipo. Tudi tisti fantje, ki jih danes ni tukaj, so del te zgodbe. Oni bodo morali slej kot prej enkrat to prevzeti. So se pa starejši, izkušenejši izkazali za dobre mentorje. Prisotna je bila velika želja, ti fantje želijo vedno zmagati, tudi ko kartajo, tako da jih je treba kdaj miriti, brzdati, da ne pride do kakšne neumnosti na ledu. Teh je bilo tokrat minimalno," pravi trenerski šef slovenske reprezentance, ki si želi, da bodo imeli tudi v prihodnji sezoni priprave na najvišji ravni.

Zaključne priprave morajo imeti glavo in rep

Predvideni zbori so novembra, februarja in aprila. "Ne glede na to, kje bo svetovno prvenstvo, moramo čez sezono organizirati turnirje, na koncu pa znova organizirati priprave, kot smo jih imeli letos. Po tedenskih sklopih, ki se bodo zaključevali s tekmami. Te so daleč najboljši pokazatelj. Za začetek priprav, ko nismo kompletni, morda kakšen lažji nasprotnik, nato stopnjevanje. Zaključne priprave morajo imeti rep in glavo, ob tedenskih ciklih morajo biti prosti dnevi, pa menjava krajev, da ne pride do zasičenosti, da ohranjaš pozitivno energijo in voljo."

Predsednika slovenske in madžarske hokejske zveze Matjaž Rakovec in Gyorgy Such sta v nedeljo predstavila nekaj podrobnosti o slovenski kandidaturi za elito. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Elita je druga raven"

Hokejska zveza Slovenije je v sodelovanju z madžarsko hokejsko zvezo vložila skupno kandidaturo za svetovno prvenstvo elitne divizije prihodnje leto, ki bi sicer moralo potekati v Sankt Peterburgu, a so ga Rusiji zaradi vojaškega napada na Ukrajino vzeli. Ali bosta sosedi v prizadevanjih uspešni, bo znano v zadnjem tednu maja na Finskem, ki bo v prihodnjih dneh gostila elito.

"To je zagotovo obveznost, elita je povsem druga raven tekmovanja. Vedno si zadamo isti cilj, obstanek, in zdaj ne bo nič drugače. Priprave bodo stekle, upam, da nam bo pred prvenstvom uspelo pridobiti še več kakovostnih tekem. Če pa bo tekmovanje doma, pa je to sploh najboljše, kar se nam lahko zgodi," je proti letu 2023 in morebitnemu novemu domačemu prvenstvu pogledal selektor.

"Hitro si lahko povsod šibak. Delali bomo s tem, kar imamo, in poskusili narediti čim boljši rezultat." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede starosti me za nekaj let še ne skrbi"

Na opazko o starosti slovenske izbrane vrste - s povprečno starostjo 30,6 leta je bila najstarejša na SP – in večni slovenski problematiki, pomanjkanju branilcev, pa je odvrnil takole: "Lahko se ponavljamo, da smo tam šibki, pa tam šibki, a kar imamo, imamo. Ne bi bilo pravično, da še sam govorim o tem, kje smo šibki, kako pa se bodo ti fantje počutili ob tem. Mi smo šibki, tudi če gola ne damo, tudi če nimamo vseh vratarjev. Hitro si lahko povsod šibak. Delali bomo s tem, kar imamo, in poskusili narediti čim boljši rezultat. Nekaj je bilo tudi poškodb. Nosilci niso mladi, tega se zavedam, a prednost teh igralcev je v tem, da so ti fantje res športniki. Oni trenirajo, oni živijo s športom. Oni bodo lahko dlje časa igrali, kot se je včasih igralo. Glede starosti me za nekaj let še ne skrbi."

Kopitarja po končanem domačem prvenstvu kmalu čaka pot na prvenstvo elitne divizije, ki bo na Finskem med 13. in 29. majem in kjer si bo ogledal tekmece, ki bi prihodnje leto lahko igrali v Ljubljani.