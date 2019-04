Francozi potrdili, da slovenski ljubljenec občinstva ne odhaja nikamor

Pristaše francoskega kluba Rouen je v torek razveselila informacija vodstva kluba, da bo slovenski reprezentančni vratar Matija Pintarič zagotovo tudi v prihodnji sezoni igral za francoskega podprvaka.

Štajerec je lani podpisal dvoletno pogodbo, a njegove izvrstne predstave v ligi prvakov in domačem prvenstvu niso ostale skrite snubcem iz kakovostnejših tekmovalnih okolij. "Matija je še vedno pod pogodbo, tu bo tudi v prihodnji sezoni," je potrdil športni direktor kluba Guy Fournier.

Drugič nagrada za najboljšega vratarja

Pintarič v francoski ligi igra že štiri leta, v zadnji sezoni je bil spet najbolj zanesljiv vratar prvenstva. V rednem delu je na 40 tekmah zaustavil 94,5 odstotka vseh strelov, v končnici – v finalu so po sedmih tekmah izgubili z Grenoblom – pa bil 93-odstotno zanesljiv. Še drugič odkar igra v deželi galskih petelinov, je prejel nagrado Jeana Ferranda za najboljšega vratarja tekmovanja.

Potrditev, da bi lahko igral na višji ravni

Štajerec je svoje veščine pokazal tudi v ligi prvakov, v kateri je Rouen nastopal prvič, 29-letnik pa je bil eden ključnih članov svojega moštva ob presenetljivi uvrstitvi v osmino finala lige prvakov. Izločil jih je poznejši polfinalist Salzburg. Pintarič je v ligi prvakov na osmih tekmah zaustavil 93,3 odstotka vseh strelov nasprotnikov.

"Izkušnja v ligi prvakov mi je zagotovo dala dodatno samozavest in občutek, da bi morda lahko res lahko bil celo kje višje," je po uspehu v ligi prvakov pred meseci razmišljal Štajerec, ki se te dni s slovensko hokejsko reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda. Foto: Vid Ponikvar

"Te tekme so bile potrditev samemu sebi, tega, kar sem verjel že dolgo časa, in sicer da bi lahko igral še na višji ravni. Mislim, da sem zdaj to tudi dokazal. To govorijo tudi številke. Za menoj so vratarji, ki so v svoji karieri marsikaj izkusili v močnih ligah, tako da mi je ta izkušnja zagotovo dala dodatno samozavest in občutek, da bi morda lahko res lahko bil celo kje višje," je po uspehu v ligi prvakov v pogovoru za Sportal povedal Pintarič, ki bo na priložnost v kakovostnejši ligi še počakal.

Pintarič o Rouenu in navijačih "Res se počutim odlično, zelo cenjenega, radi me imajo vsi od vodstva do navijačev. Velikokrat imajo navijači raje dobre strelce kot vratarje. Pri nas pa se mi zdi, da me včasih kar malo preveč nosijo po rokah, tako da me je tu in tam kar malo sram. So pa zelo pozitivni. In tudi ko izgubimo, nam stojijo ob strani. Lepo mi je tu, zelo domače je. Konec koncev mi tukaj nič ne manjka:"

Pintarič se te dni s slovensko reprezentanco na Bledu pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu.

