Bo med švedsko elito zaigral še en Slovenec?

Triindvajset tekem, sedem zmag, 16 porazov in predzadnje, 13. mesto je izkupiček švedskega prvoligaša Malmö Redhawks v novem tekmovalnem obdobju. Skandinavski kolektiv išče rešitve v napadu. Eno je že našel z Adamom Johnsonom, Američanom, ki je v zadnji sezoni odigral šest tekem lige NHL za Pittsburgh Penguins, a večino časa preživel v AHL-podružnici Wilkes-Barre/Scranton Penguins, pri kateri je moči združeval tudi z Janom Drozgom.

A po pisanju Sportexpressen se vodstvo predzadnjega kluba ne bo ustavilo pri zgolj eni okrepitvi. Med najresnejšima kandidatoma naj bi bila Kanadčan Ty Rattie (lani je igral v ligi KHL) in Slovenec Robert Sabolič, ki je trenutno brez kluba. Čakal je na priložnost za vrnitev v Kontinentalno hokejsko ligo. Če se bo 32-letnik preselil na Švedsko, bosta z Muršakom še drugo leto zapored stala na nasprotnih ligaških bregovih. Lani sta bila oba del švicarske elite.

Sabolič je na Švedskem že igral, v sezoni 2011/12 je bil član Södertälje SK, a takrat v drugokakovostni ligi Allsvenskan.

Malmö je sicer na zadnjih dveh tekmah dosegel zmago, presenetil je tudi drugo Muršakovo Frölundo, a še vedno ni na mestih, ki prinašajo vsaj dodatne boje za končnico.

Jan Urbas je v finalu pokala MagentaSports Cup dvakrat zadel, a z Bremerhavnom izgubil proti Münchnu. Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič bodo prvo tekmo nove sezone lige DEL, ki se začenja s trimesečnim zamikom, odigrali v petek v Berlinu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Urbas poskrbel za vodstvo, pri katerem ni ostalo

V Nemčiji se je v nedeljo končalo zadnje dejanje MagentaSport Cup, v četrtek pa se začne nova sezona lige DEL. V finalu sta se udarila Bremerhaven treh Slovencev (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) in Red Bull München. Tekmo preobratov in kar 12 zadetkov so dobili rdeči biki. Urbas je dvakrat zatresel njihovo mrežo, ob koncu druge tretjine je svoje moštvo popeljal v vodstvo (5:4), a Münchenčani so se v zadnjem delu vrnili s tremi zadetki in zmagali s 7:5.

Slovenski trio bo prvo prvenstveno tekmo sezone odigral v petek na gostovanju pri Eisbaren Berlin.

