Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Sobota,
18. 4. 2026,
18.22

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Ottawa Senators Carolina Hurricanes Stanleyjev pokal končnica liga NHL

Liga NHL, prvi krog končnice, 19. april

Začenja se boj za Stanleyjev pokal!

Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes so bili najboljša ekipa rednega dela lige NHL na vzhodu. | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL se začenja končnica. Najboljša ekipa po rednem delu sezone na vzhodu, Carolina Hurricanes, se bo v prvem krogu na štiri zmage pomerila z Ottawa Senators. Prva tekma bo že nocoj ob 21. uri v Raleighu. V nedeljo zjutraj po slovenskem času bosta serijo konferenčnega četrtfinala odprla še Pittsburgh in Philadelphia, na zahodu pa četrtfinale odpirata Dallas in Minnesota.

LA Kings Anžeta kopitarja so si končnico priborili z osmim mestom v zahodni konferenci, v prvem krogu končnice pa jih čaka serija z najboljšo ekipo rednega dela sezone, Colorado Avalanche. Prva tekma bo v nedeljo ob 21. uri po slovenskem času v Denverju.

Liga NHL, končnica, 19. april

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8)
Dallas Stars (2) - Minnesota Wild (3)
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7)
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6)

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) - Ottawa Senators (6)
Pittsburgh Penguins (7) - Philadelphia Flyers (8)
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4)
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5)

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
