Sobota, 18. 4. 2026, 18.22
4 ure, 38 minut
Liga NHL, prvi krog končnice, 19. april
Začenja se boj za Stanleyjev pokal!
V hokejski ligi NHL se začenja končnica. Najboljša ekipa po rednem delu sezone na vzhodu, Carolina Hurricanes, se bo v prvem krogu na štiri zmage pomerila z Ottawa Senators. Prva tekma bo že nocoj ob 21. uri v Raleighu. V nedeljo zjutraj po slovenskem času bosta serijo konferenčnega četrtfinala odprla še Pittsburgh in Philadelphia, na zahodu pa četrtfinale odpirata Dallas in Minnesota.
LA Kings Anžeta kopitarja so si končnico priborili z osmim mestom v zahodni konferenci, v prvem krogu končnice pa jih čaka serija z najboljšo ekipo rednega dela sezone, Colorado Avalanche. Prva tekma bo v nedeljo ob 21. uri po slovenskem času v Denverju.
Liga NHL, končnica, 19. april
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8)
Dallas Stars (2) - Minnesota Wild (3)
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7)
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6)
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) - Ottawa Senators (6)
Pittsburgh Penguins (7) - Philadelphia Flyers (8)
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4)
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5)
