Začenja se boj za Stanleyjev pokal!

V hokejski ligi NHL se začenja končnica. Najboljša ekipa po rednem delu sezone na vzhodu, Carolina Hurricanes, se bo v prvem krogu na štiri zmage pomerila z Ottawa Senators. Prva tekma bo že nocoj ob 21. uri v Raleighu. V nedeljo zjutraj po slovenskem času bosta serijo konferenčnega četrtfinala odprla še Pittsburgh in Philadelphia, na zahodu pa četrtfinale odpirata Dallas in Minnesota.