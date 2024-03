Ranjena Ottawa pri Kopitarju in Kraljih

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo v noči na petek na domačem ledu dvorane Crypto.com lovili 32. zmago v tej sezoni lige NHL. Nasprotnik bo primeren, v Kaliforniji namreč gostuje moštvo Ottawa Senators, ki že pet tekem zaporen ne pozna drugega kot poraze, na lestvici vzhodne konference pa je na predzadnjem, 15. mestu. Toda moštvi sta se v tej sezoni že srečali v začetku lanskega novembra in Kralji so tedaj zmagali tesno s 3:2, tretji gol za Kralje pa je dosegel Kopitar.

Ottawa Senators so kalifornijsko turnejo začeli včeraj s porazom pri Anaheim Ducks (1:2), v petek zjutraj po slovenskem času (4.30) jim bodo šesti zaporedni poraz poskušali zadati še Kopitarjevi LA Kings, ki so nazadnje z 1:2 po podaljšku izgubili z Vancouver Canucks. Kralji so šesti na lestvici zahodne konference, a jim za ovratnik dihajo branilci naslova iz Las Vegasa in Nashville Predators, ki imajo prav tako 73 točk.

Nashville ponoči gosti Buffalo Sabres, Vegas Golden Knights pa Vancouver.

Liga NHL, 7. marec

