Kanadčani pri Kopitarju, prišli so po maščevanje

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings se bodo v sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času (4:30) na domačem ledu v dvorani Crypto.com spopadli z Vancouver Canucks. Vodilno moštvo zahodne konference lige NHL so Kralji prejšnji petek v Kanadi premagali s 5:1, Canucks so tako v Kalifornijo prišli po maščevanje.

Anže Kopitar in LA Kings so pred dnevi v Vancouvru presenetili vodilno ekipo zahodne konference, nato pa v nedeljo zvečer po slovenskem času doma s 5:1 premagali še New Jersey Devils. V noči na sredo bodo lovili še tretjo zaporedno zmago, a spet proti Vancouvru. Ta se je po porazu s Kralji spet pobral in v torek zjutraj v gosteh z 2:1 premagal Anaheim Ducks.

Z novo zmago, 22. v sezoni bi LA Kings na lestvici prehiteli aktualne prvake iz Las Vegasa na šestem mestu.

Naslednja tekma Kralje čaka v petek zjutraj, ko bodo gostili še eno kanadsko ekipo, Ottawa Senators.

Liga NHL, 5. marec

Lestvica

