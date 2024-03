Hudiči na ogrevanju za Kopitarjeve

V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto odigrane le tri tekme, na delu bodo v Anaheimu tudi New Jersey Devils, ki jih v nedeljo zvečer čaka spopad z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Hudiči lovijo osmo mesto na vzhodu, od katerega jih loči pet točk. Osmi so trenutno Philadelphia Flyers, ki se bodo ponoči pomerili z Washington Capitals. Tudi ti niso daleč od mest, ki še vodijo v končnico, na 11. mestu imajo vsega točko zaostanka za New Jerseyjem in New York Islanders.