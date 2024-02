Kopitar in Kralji branijo sedmo mesto

Anžeta Kopitarja in njegovi Los Angeles Kings v sredo zjutraj po slovenskem času (3:00) čaka še eno zahtevno gostovanje v Kanadi. Pomerili se bodo s Calgary Flames, zmaga pa bi bila pomembna, da ubranijo sedmo mesto na lestvici zahodne konference lige NHL pred moštvom Nashville Predators. To gosti Ottawo.

LA Kings imajo pred Nashvillom še dve točki prednosti, na zadnjih petih tekmah pa so doživeli dva poraza, 23. februarja prav v neposrednem spopadu s Predators, nazadnje, v torek zjutraj pa še na prvi tekmi kanadske turneje proti Edmontonu, ki na lestvici zahoda zaseda šesto mesto.

V noči na sredo Kralje čaka spopad s Calgary Flames, ekipo, ki v zahodni konferenci zaseda 11. mesto, na zadnjih treh tekmah pa je premagala Edmonton (6:3), Boston (3:2 po podaljšku) in Winnipeg (6:3). V tej sezoni sta se LA in Calgary srečala enkrat, 24. decembra lani so Kralji na domačem ledu zmagali s 5:3, veteran s Hrušice pa je bil tedaj podajalec pri prvem in zadnjem golu Kalifornijcev.

