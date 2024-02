Slovaški hokejski napadalec Adam Ružička je zaradi nespametne objave na družbenem omrežju, na kateri domnevno pozira ob kokainu, ostal brez pogodbe NHL pri Arizona Coyotes. Zdaj se je oglasila še Slovaška hokejska zveza, ki je 24-letnikovo obnašanje obsodila in dodala, da ne bo vpoklican na reprezentančne akcije. Ružička se je v začetku tedna znova oglasil na omrežju in obžaloval objavo.

Manj kot mesec dni je bil Adam Ružička član Arizona Coyotes. Vodstvo kluba ga je namreč kupilo konec januarja, potem ko se mu je za sodelovanje zahvalil Calgary. Vzrok za prekinitev pogodbe je bilo nespametno obnašanje Slovaka na družbenih omrežjih.

Pretekli teden je na teh objavil videoposnetek, na katerem domnevno pozira vinjen in ob belem prašku, za katerega so se čez lužo razpisali, da naj bi bil kokain.

Vodstvo je hitro ukrepalo in s 24-letnim napadalcem prekinilo sodelovanje. Ta je zdaj prosti igralec.

V slovaški reprezentanci za zdaj ni prostora zanj

Oglasili so se tudi v domovini. "Obsojamo obnašanje Adama Ružičke, ki ni primerno za reprezentančnega igralca. Ne nameravamo ga vpoklicati za svetovno prvenstvo in tekme prej," so zapisali pri Slovaški hokejski zvezi. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo sicer maja gostila soseda Češka.

Napadalec je za slovaško člansko reprezentanco zadnjič igral v sezoni 2021/22 v olimpijskih kvalifikacijah in na nekaj pripravljalnih tekmah.

Nekaj dni po objavi je Ružička na družbenem omrežju prekinil molk: "Naredil sem veliko napako in iz nje se bom naučil. Rad vas imam, vam bom večno hvaležen. Adam."