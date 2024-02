Kopitar in Kralji še pri najboljših

V hokejski ligi NHL novo gostovanje v Kanadi čaka Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings. Na turneji so do zdaj izgubili tako z Edmontonom (2:4) kot Calgaryjem (2:4), v noči na petek po slovenskem času pa se bodo pomerili še z najboljšo ekipo zahodne konference Vancouver Canucks.

Anže Kopitar in LA Kings so zdaj v nevarnosti, da na lestvici zahodne konference lige NHL zdrsnejo na osmo mesto. Gostujejo pri vodilni ekipi zahoda v Vancouvru, ki pa ji v zadnjem času ne gre najbolje, na zadnjih šestih tekmah je namreč izgubila petkrat, nazadnje v četrtek zjutraj po podaljšku proti Pittsburghu.

Kraljem je šlo v februarju dobro, odigrali so enajst tekem in jih osem dobili, a zadnja dva poraza so zabeležili prav na kanadski turneji proti Edmontonu in Caglaryju.

