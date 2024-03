Kopitar in Kralji danes na matineji, tekma že ob 21.30

V hokejski ligi NHL se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings z New Jersey Devils pomerili že ob 21.30 po slovenskem času. Čeprav so Kralji zadnjo tekmo lige v Vancouvru dobili s 5:1 so na lestvici zahodne konference zdrsnili na osmo mesto.

Anže Kopitar in LA Kings so v tej sezoni New Jersey že enkrat premagali, 16. februarja so gostovali na vzhodni obali ZDA in tekmo s Hudiči dobili z 2:1. Zdaj so hokejisti New Jerseyja na kalifornijski turneji, pred dnevi so s 7:2 premagali San Jose, v soboto zjutraj pa so s 3:4 izgubili spopad z Anheim Ducks.

LA Kings so se s kanadske turneje vrnili z dvema porazoma in zmago. Po tem, ko sta jih je s 4:2 premagala tako Edmonton kot Calgary, so priti Vancouvru vknjižili suvereno zmago s 5:1. Ta je bila za kalifornijsko moštvo 30. v sezoni, na računu pa ima še 29 porazov in je na lestvici zahodne konference zdrsnilo na osmo mesto.

Pred devetim Calgaryjem imajo zdaj Kralji le pet točk prednosti, za sedmim Nashvillom pa dve točki zaostanka. Do konca rednega dela jih čaka trd boj za mesto v končnici.

