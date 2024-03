Florida pustošila po Detroitu in zavzela vrh

Hokejisti Floride so nova vodilna ekipa lige NHL. Ponoči so v Detroitu zmagali s 4:0 in imajo v ligi in na zahodu dve točki prednosti pred Bostonom in New York Rangers. Na tekmi je z golom in dvema podajama izstopal Brandon Montour, vratar Sergej Bobrovski je že 42. v karieri ostal nepremagan.

Pri 86 točkah bi bil lahko tudi Boston, ki pa so ga New York Islanders premagali kar s 5:1. Ekipo iz Massachusettsa je potopil Kyle Palmieri, ki je v uvodni tretjini zadel kar trikrat in v prvi minuti druge prispeval še podajo Andersu Leeju za 4:0.

Boston so po porazu ujeli tudi New York Rangers, ki so v Torontu izgubili po streljanju kazenskih strelov s 4:3, a je bila točka dovolj, da se poveča gneča na vrhu na vzhodu. Vincent Trocheck je na tekmi zadel dvakrat, pri izvajanju kazenskih strelov pa je zadel vratnico in v četrti seriji zapravil zadnjo priložnost za New York. Tekmo je v korist domačih odločil Max Domi.

Max Domi je zadel za zmago Toronta. Foto: Reuters

Na zahodu je Dallas premagal San Jose s 3:2 po kazenskih strelih in se s 83 točkami izenačil z vodilnim Vancouvrom. Na tekmi je San Jose dvakrat povedel, gostitelji pa so obakrat poravnali. Zmagovalca je dala šele sedma serija kazenskih strelov, ko je bil za Dallas uspešen Jamie Benn, na drugi strani pa je zgrešil Luke Kunin.

Dve točki za Dallasom na zahodu zaostaja Winnipeg. Kanadčani so ponoči s 5:3 po neverjetnem preobratu zmagali pri Carolini. Carolina je šla v zadnji del s prednostjo 3:0, Kyle Connor, Nino Niederreiter in Mascus Scheifele pa so med 42. in 46. minuto poskrbeli za izenačenje. Potem, ko je v 57. minuti Sean Monahan dosegel še četrti gol za Winnipeg, so bili gostitelji prisiljeni zamenjati vratarja s šestim igralcem v polju, kar pa je z drugim golom na tekmi kaznoval Niederreiter.

Edini slovenski hokejist v ligi NHL Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo v nedeljo ob 21.30 doma gostili New Jersey Devilse.

Liga NHL, 2. marec

Lestvica