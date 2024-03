Senatorji zmage iščejo v Kaliforniji

Hokejisti Ottawa Senators so na kalifornijski turneji. V noči na četrtek se bodo pomerili z Anaheim Ducks, v noči na petek pa še z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Senatorji so druga najslabša ekipa vzhodne konference lige NHL, na turnejo so prišli po štirih zaporednih zmagah. Ponoči bosta odigrani še dve tekmi, Colorado Avalanche se bodo doma spopadli z Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs pa pričakujejo Buffalo Sabres.