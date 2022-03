Kopitarjevi se veselijo v Buffalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL so Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings odigrali matinejsko tekmo proti Buffalo Sabres in se na gostovanju veselili zmage s 3:0. Kopitar ni vknjižil točke, dva gola je dosegel Kanadčan Andreas Athanaiou, enega pa Američan Dustin Brown.