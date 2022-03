Kopitar podal za podaljšek, Šved s hat-trickom razveselil Kralje

Kralji so pri Columbusu do zmage prišli v podaljšku, ko je še tretjič na tekmi zadel Viktor Arvidsson.

Hokejisti Los Angeles Kings so se po dveh porazih vrnili na zmagovito pot. Na gostovanju pri Columbus Blue Jackets so do zmage s 4:3 prišli v podaljšku. Kapetan Anže Kopitar je podal za podaljšek, v tem pa je zmagovalca s hat-trickom odločil Viktor Arvidsson.

Kralji so povedli v 35. minuti, ki je razpoloženega Elvisa Merzlikinsa premagal Arvidsson. A vodstvo ni zdržalo dolgo. Že minuto in pol zatem je klonil tudi Jonathan Quick, izenačil je Patrik Laine.

V manj kot minuti po izenačenju so gostitelji zadeli še dvakrat in povedli s 3:1. S takšno prednostjo so tudi vstopili v tretjo tretjino, v kateri je Dustin Brown znižal rezultat na 2:3, v 57. minuti pa je po podajah Drewa Doughtyja in Anžeta Kopitarja Arvidsson izenačil in izsilil podaljšek. V tem je Šved zadel še tretjič in Kalifornijcem zagotovil zmago.

Vodilno moštvo vzhodne konference Carolina Hurricanes je prav tako prišlo do zmage v podaljšku, po dveh porazih so v podaljšani igri strli Pittsburgh (3:2).

Z istim rezultatom v podaljšku kot Kralji (4:3) je Dallas premagal Winnipeg, Jason Robertson je prav tako vpisal hat-trick, prispeval je zmagoviti zadetek.

Tesno je bilo med Buffalom in Minnesoto, prvi je zmagal s 5:4, z enakim rezultatom je Vegas premagal Anaheim.

Prvaki iz Tampe so s 3:1 premagali Detroit in s tekmo manj za Carolina zaostajajo tri točke. New York Rangers so prav tako s 3:1 premagali New Jersey Devils.

Liga NHL, 4. marec: Columbus Blue Jackets : Los Angeles Kings 3:4* - v podaljšku

(Anže Kopitar je na ledu preživel dobrih 23 minut, dvakrat streljal na gol tekmeca, blokiral en strel, pri sodniških metih pa bil 46-odstotno uspešen).



Buffalo Sabres : Minnesota Wild 5:4

Carolina Hurricanes : Pittsburgh Penguins 3:2* - v podaljšku

New York Rangers : New Jersey Devils 3:1

Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings 3:1

Winnipeg Jets : Dallas Stars 3:4* - v podaljšku

Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights 4:5

Lestvica:

