Calgary v derbiju večera strl vodilne, Montreal meša štrene

Colorado je pred domačimi gledalci v prvi tretjini dvakrat povedel, a je Elias Lindholm dvakrat zadel za izenačenje. V začetku drugega dela je Calgary prek Erika Gudbransona prvič povedel, sredi obračuna pa je Nathan MacKinnon zadel za novo izenačenje. Mreži sta do konca rednega dela mirovali, sledil je podaljšek, v njem pa zadetek Johnnyja Gaudreauja za zmago gostov.

Slavnostno v Columbusu

Še bolj vroče je bilo med Columbusom in Bostonom. Jakub Voraček je tri sekunde pred iztekom 60 minut zadel in izsilil podaljšek. V tem gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Pri domačih so bili vsi trije hokejisti nenatančni, pri Bostonu pa je v tretji seriji zadel David Pastrnak in razveselil Kosmatince, ki so na dobri poti v končnico.

Pred srečanjem je bilo v dvorani Nationwide Arena v Columbusu precej slavnostno, upokojili so številko 61, ki jo je dolga leta nosil Rick Nash.

V Columbusu so upokojili številko 61 Ricka Nasha. Foto: Guliverimage

Montreal na kolena spravil še Edmonton, Ovečkin le še dva gola za Jagrom

Najbolj skromno moštvo tekmovanja Montreal Canadiens je v zadnjih 14 dneh rezultatsko krivuljo obrnilo močno navzgor. V soboto so zabeležili sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah, s 5:2 so premagali Edmonton, ki v pacifiški diviziji za Kralji zdaj zaostaja tri točke.

Z istim rezultatom je Washington premagal novinca iz Seattla, pri katerem je Mark Giordano odigral jubilejno tisočo tekmo lige NHL. Kapetan Aleksander Ovečkin je zadel za 4:2, to je Rusov 764. zadetek, le še dva ga ločita od tretjega Jaromira Jagra na večni lestvici strelcev.

Montreal Canadiens je vknjižil še sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah. Foto: Guliverimage

Druga ekipa vzhodne konference Florida Panthers je na domačem terenu s 6:2 odpravila Detroit, Aleksander Barkov je trikrat podal.

Nashville in Arizona z osmico

Najvišjo zmago večera so vknjižili člani Nashvilla, ki so se v San Joseju znesli nad morskimi psi, premagali so jih s kar 8:0. Roman Josi je k zmagi prispeval štiri asistence, Mike McCarron je dvakrat zadel in dvakrat podal.

Osemkrat so mrežo nasprotnika zatresli tudi člani moštva z dna lestvice Arizona Coyotes, ki so z 8:5 premagali Ottawo. Pri kar sedmih zadetkih je sodeloval Nick Schmaltz - dvakrat je zadel in petkrat podal.

Kanadski obračun med Torontom in Vancouvrom je s 6:4 pripadel zadnjemu, NY Islanders so z 2:1 strli St. Louis, Philadelpia je tesno premagala Chicago.

Liga NHL, 5. marec: New York Islanders : St. Louis Blues 2:1 Philadelphia Flyers : Chicago Blackhawks 4:3 Arizona Coyotes : Ottawa Senators 8:5 Florida Panthers : Detroit Red Wings 6:2 Edmonton Oilers : Montreal Canadiens 2:5 Toronto Maple Leafs : Vancouver Canucks 4:6 Washington Capitals : Seattle Kraken 5:2 Columbus Blue Jackets : Boston Bruins 4:5 (kazenski streli) San Jose Sharks : Nashville Predators 0:8 Colorado Avalanche : Calgary Flames 3:4 (podaljšek)

Lestvica:

