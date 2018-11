21-letnik "pustošil" na mestnem obračunu, odslovljeni Kralj zaigral za Pittsburgh

New York Islanders so ugnali New York Rangers. Anthony Beauvillier je prvič v karieri dosegel tri gole, vratar Henrik Lundqvist ni imel svojega dne.

New York Islanders so ugnali New York Rangers. Anthony Beauvillier je prvič v karieri dosegel tri gole, vratar Henrik Lundqvist ni imel svojega dne. Foto: Reuters

Hokejisti New York Islanders so v severnoameriški ligi NHL zmagali na mestnem derbiju metropolitanske skupine proti New York Rangers. Gledalci, dvorana v Brooklynu je bila ob prvem snežnem viharju letos v Velikem jabolku 85-odstotno zasedena, so za nagrado lahko uživali v toči golov, saj so otočani premagali rangerje s 7:5.

Prvi zimski vihar sezone je dal krila Anthonyju Beauvillierju, ki je na tekmi proti mestnim tekmecem dosegel kar tri zadetke in podajo. Kanadski zvezdnik je po tekmi priznal, da ga je pred tekmo navdihnil sneg.

"Pred tekmo sem bil nabit z energijo. Zunaj je snežilo, občutek je bil povsem božični. In tekme proti rangerjem so vedno zabavne, vedno imajo dodaten naboj. Zmaga nad njimi je še toliko slajša," je dejal 21-letni hokejist otočanov iz Quebeca.

Prvi hat-trick Kanadčana

Beauvillier, ki je pred tem dosegel le en gol na 16 tekmah to sezono, je prvič v karieri dosegel hat-trick in prvič z ene tekme odnesel štiri točke. Otočani, druga ekipa metropolitanske skupine, so zmagali sedmič na zadnjih desetih tekmah in obdržali popoln izplen proti tekmecem v diviziji.

Leo Komarov je k zmagi dodal gol in podajo, Anders Lee, Brock Nelson in Cal Clutterbuck so še zadeli za otočane, ki so dobili še 12. od 13 medsebojnih obračunov proti rangerjem od sezone 2015/26. Valtteri Filppula je zbral tri podaje, Nick Leddy dve, nemški vratar Thomas Greiss pa je zaustavil 36 strelov.

Za rangerje je Chris Kreider dosegel dva zadetka, vratar Henrik Lundqvist pa je pri prvih 17 strelih proti svojim vratom prejel kar pet zadetkov, zato ga je med vratnicama na začetku zadnje tretjine zamenjal v Bolgar Aleksandar Georgijev, ki je zbral pet obramb.

Pearson prvič v novem dresu

Vodilno moštvo zahodne konference Nashville je klonilo pri Arizoni z 1:2, vodilni na vzhodu Tampa pa je s 4:3 slavil pri Pittsburgh Penguins, za katerega je prvič zaigral Tanner Pearson, ki so ga v Pittsburgh pred dnevi poslali iz Los Angeles Kings. Za Tampo ni branil prvi vratar Andrej Vasilevski. Rus se je poškovodal na treningu. Za kakšno poškodbo gre in kako dolgo bo odsoten, bo jasno po nadaljnjih zdravniških pregledih.

Tanner Pearson je vso kariero v ligi NHL nosil dres Los Angeles Kings, v četrtek je prvič oblekel dres katere druge ekipe, in sicer Pittsburgha, s katerim je na koncu s 3:4 izgubil proti vodilni Tampi. Foto: Reuters

Uspešne so bile tudi preostale ekipe z vrha lestvice vzhodne konference. Člani Toronto Maple Leafs so s 5:3 slavil pri San Jose Sharks. Columbus je s 7:3 prerešetal mrežo Floride in končal njen zmagoviti niz, Montreal pa je na kanadskem dvoboju s 3:2 strl Calgary.

Še naprej gre dobro tudi Minnesoti, ki je z zmago s 6:2 nad Vancouvrom potrdila drugo mesto zahoda. Ottawa je končala zmagoviti niz Detroita, New Jersey Devils pa so po zaslugi razpoloženega vratarja Keitha Kinkaida, zaustavil je vseh 29 strelov, s 3:0 premagali Philadelphio.

Kralji na trojnem gostovanju

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki so najslabša ekipa lige NHL, so tokrat počivali; naslednja tekma jih čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali v Chicagu.