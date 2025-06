Se obeta nova drama?

V ligi NHL se bo v noči na soboto nadaljeval boj za Stanleyjev pokal. Na drugi tekmi finala bodo hokejisti Edmonton Oilers gostili Florido Panthers, prva tekma pa je po preobratu in podaljšku pripadla Edmontonu.

Branilci naslova s Floride so v Kanadi na prvi tekmi zapravili vodstvo s 3:1, za zmago Edmontona je v podaljšku zadel nemški zvezdnik Leon Draisaitl.

Florida Panthers so lani po sedmih tekmah prišli do prvega Stanleyjevega pokala, Edmonton jih je do zdaj osvojil pet. A zadnji ima dolgo brado, kanadskemu kolektivu je zadnjič uspelo leta 1990.

Liga NHL, 6. junij, finale:

Finale:

Edmonton Oilers – Florida Panthers /1:0/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

