Kralji prehiteli sireno in skočili pod vrh zahoda

Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings so do zmage nad Chicago Blackhawks prišli dve sekundi pred iztekom podaljška, ko je zadel Kevin Fiala. Kralji so trenutno drugo moštvo zahodne konference. Do devete zaporedne zmage so na gostovanju pri Buffalu prišli člani vodilnega Vegas Golden Knights, v dresu katerega je Jack Eichel dosegel hat-trick. Osmič zapored pa so slavili člani New Jersey Devils.

Kralji so Chicagu vrnili za poraz iz 4. novembra, ko so jih Blackhawks na domačem ledu premagali z 2:1 v podaljšku.

Jack Eichel je Vegasu do zmage nad svojim nekdanjim moštvom pomagal s hat-trickom. Foto: Guliverimage

Še naprej gre odlično vodilnemu moštvu tekmovanja Vegas Golden Knights. Na gostovanju pri Buffalo Sabres so slavili po goleadi s 7:4, hat-trick z zmagovitim golom - vse tri je dosegel v zadnji tretjini - je vknjižil nekdanji član Buffala Jack Eichel. Kolektiv iz prestolnice igralništva je na zahodu trdno v vodstvu, pred drugim Los Angelesom ima sedem točk prednosti.

Najbolj tesno je bilo med New Jersey Devils in Ottawo. Nico Hirschier je v podaljšku s svojim drugim golom na tekmi odločil zmagovalca in poskrebl, da tudi niz Hudičev še traja - zdaj so pri osmi zaporedni zmagi.

Uspešni so bili tudi člani vodilne ekipe vzhoda, Boston Bruins so za 12. zmago sezone strli Calgary, v vratih se je z 31 obrambami izkazal švedski vratar Linus Ullmark, David Pastrnak je k zmagi prispeval gol za končnih 3:1 (v nebranjeno mrežo) in podajo.

Točo golov so gledalci videli na tekmi med Detroitom in NY Rangers, slednji je nih treh porazov prekinil z zmago 8:2, Mika Zibanejad je dvakrat zadel, Adam Fox je golu dodal tri asistence.

En gol manj je padel na obračunu med Carolino in Edmontonom, ki je doživel hud poraz (2:7). Ob zmagi Hurricanes je s hat-trickom blestel Anton Svečnikov.

Anton Svečnikov je Edmontonu zabil tri gole. Foto: Guliverimage

Prvaki iz Colorada so za tretjo zaporedno zmago s 5:3 premagali Nashville, Mikko Rantanen in Logan O`Connor sta zadela po dvakrat. Z istim rezultatom je zadnje ekipa zahoda St. Louis preskočila San Jose Sharks. Tudi zadnji na vzhodu Columbus je prekinil serijo porazov, s 5:2 je ugnal Philadelphio, Johnny Gaudreau je ob golu vpisal asistenci, Boone Jenner pa je k zmagi pomagal z dvema goloma - tudi v prazen gol za končni rezultat.

Najmanj golov pa je padlo med NY Islanders in Arizona Coyotes, ki je odpeljala zmago z 2:0. Prvi gol, ki ga je dosegel Travis Boyd je padel šele v 41. minuti, drugi pa pol minute pred koncem, ko je Jack McBain zadel v nebranjeno mrežo in potrdil zmago.

Liga NHL, 10. november: Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks 2:1* - podaljšek

(Anže Kopitar je na ledu preživel 22 minut in pol, sprožil en strel in bil uspešen pri polovici sodniških metov.)



Boston Bruins : Calgary Flames 3:1

Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights 4:7

Carolina Hurricanes : Edmonton Oilers 7:2

Columbus Blue Jackets : Philadelphia Flyers 5:2

Detroit Red Wings : New York Rangers 2:8

New Jersey Devils : Ottawa Senators 4:3* - podaljšek

New York Islanders : Arizona Coyotes 0:2

St. Louis Blues : San Jose Sharks 5:3

Colorado Avalanche : Nashville Predators 5:3

Lestvica:

Preberite še: