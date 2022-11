Pingvinom le uspelo končati črno serijo, nor večer vratarja Floride

Sidney Crosby in pittsburški Pingvini so po sedmih porazih vendarle zmagali.

Pittsburgh Penguins Sidneyja Crosbyja so na gostovanju pri Washington Capitals Aleksandra Ovečkina le prekinili črni niz sedmih porazov in slavili s 4:1. Zmagali so še hokejisti Montreal Canadiens, Florida Panthers in Minnesota Wild.

Zvezdniškima ekipama Washingtona in Pittsburgha ne gre po željah, trenutno zasedata 13. in 14. mesto na lestvici vzhodne konference. Pingvini so v prestolnico prišli s kar sedmimi zaporednimi porazi, negativni niz pa jim je le uspelo prekiniti. Odločilna je bila druga tretjina, v kateri so v sedmih minutah trikrat zatresli mrežo domačih in povedli s 3:0. Washington je v zadnjem delu znižal na 1:3, priključek pa ob koncu lovil brez vratarja, a je Jake Guentzel z golom v nebranjeno mrežo postavil končnih 4:1 za goste.

Z enakim rezultatom je Minnesota slavila pri predzadnjem Anaheimu, kjer se je Kirill Kaprizov podpisal pod dva zadetka, oba ob številčni prednosti. Pri osmi ekipi zahoda se je na srečanju, ki so ga ob koncu zaznamovale številne kazni, z 32 obrambami izkazal Filip Gustavsson.

Spencer Knight je zaustavil vseh 40 strelov Caroline in bil ključni mož ob zmagi Floride. Foto: Guliverimage

Na Floridi so Panterji s 3:0 odpravili sosede na lestvici Carolina Hurricanes, to je bil izjemen večer za ameriškega čuvaja mreže Spencerja Knighta, ki je kravžljal živce gostom in zaustavil vseh 40 strelov. Panterji so šesti na vzhodu, Carolina mesto pred njimi.

Kanadski obračun med Montrealom in Vancouvrom je s 5:2 pripadel prvemu, ki je že po 13 minutah vodil s 3:0 in vodstvo zadržal do konca.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v noči na petek po slovenskem času, ko se bodo doma za tretjo zmago v nizu spopadli s Chicago Blackhawks.

Liga NHL, 9. november: Florida Panthers : Carolina Hurricanes 3:0 Montreal Canadiens : Vancouver Canucks 5:2 Washington Capitals : Pittsburgh Penguins 1:4 Anaheim Ducks : Minnesota Wild 1:4

Lestvica:

