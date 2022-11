"Grozljivo!" Z drsalko mu je porezal zapestje. #video

Enaintridesetletni napadalec Edmontona Evander Kane je sredi druge tretjine ob naletu padel na led. Ob borbi za plošček je hokejist Tampe Pat Maroon nesrečno zadrsal čez Kanovo zapestje. Na led je takoj steklo precej krvi, Kane pa je bil tako priseben, da je nemudoma ustal, se prijel za zapestje tako, da bi čim manj krvavel, in odhitel do zdravniške službe. Tekma je bila prekinjena, da so ga reševalci oskrbeli.

Nato so ga prepeljali v bolnišnico. Oilers so na Twitterju sporočili, da je njihov član v stabilnem stanju. "Grozljivo, resnično grozljivo," je po tekmi razlagal njegov soigralec Connor McDavid. "Nemudoma je posrkalo vso energijo v dvorani. Mislimo nanj. Slišimo, da je v redu, a to so šele prve vesti."

Wishing the best for Evander Kane. pic.twitter.com/brLO32VwAk — SiriusXM NHL Network Radio (@SiriusXMNHL) November 9, 2022

Edmonton je tekmo sicer dobil s 3:2, a je trener Jay Woodcroft po koncu dejal, da je bilo po poškodbi Kana vsem zelo težko nadaljevati. "Vsi smo z mislimi pri Evanderju. Česa takega si na ledu res ne želiš videti. Hvala zdravnikom naše ekipe in reševalcem v dvorani, ki so se hitro odzvali in poskrbeli, da je z njim vse v redu. Nimamo še veliko vesti iz bolnišnice, a prve so dobre." Kane je eden ključnih igralcev Edmontona. Na 13 tekmah te sezone ima pet golov in osem podaj.