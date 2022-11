Kings tretji najboljši v napadu, a tretji najslabši v obrambi

Anže Kopitar je s prvih 15 tekem pri dveh golih in 10 asistencah. Foto: Reuters Z Minnesoto je Los Angeles igral že na začetku sezone in takrat dosegel prvo zmago. Boljši so bili s 7:6. Kings imajo 15 točk, saj so sedemkrat zmagali, šestkrat izgubili po rednem delu tekme in enkrat po podaljšku. Njihovi tokratni nasprotniki imajo štiri točke manj. Zmagali so petkrat.

Zanimivo, da je Los Angeles na začetku sezone tako med najbolj učinkovitimi ekipami v napadu kot tudi med tistimi ekipami, ki prejemajo veliko golov. Dosegli so že 49 golov. Več samo Edmonton (50) in Boston (54). Dobili pa so 53 golov. Več samo Columbus (55) in Anaheim (61).

Liga NHL, 8. november: Buffalo Sabres - Arizona Coyotes

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens

New York Rangers - New York Islanders

New Jersey Devils - Calgary Flames

Ottawa Senators - Vancouver Canucks

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues

Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers

Winnipeg Jets - Dallas Stars

Seattle Kraken - Nachville Predators

Los Angeles Kings - Minnesota Wild

Lestvica: