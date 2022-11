Kopitar bo naredil vse, da prepreči tretji zaporedni poraz

Los Angeles Kings imajo za zdaj toplo-hladno sezono. Zadnji dve tekmi so izgubili (proti Chicagu in Dallasu), njihov najdaljši niz pa so tri zmage (Minnesota, Detroit in Nashville). Anže Kopitar in soigralci imajo tako šest zmag, šest porazov in en poraz po podaljšku. S 13 točkami so šesti v zahodni konferenci. Prav toliko točk ima na vzhodni konferenci Florida.

Liga NHL, 5. november: Detroit Red Wings - New York Islanders

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks

Edmonton Oilers - Dallas Stars

Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins

Washington Capitals - Arizona Coyotes

Calgary Flames - New Jersey Devils

Vancouver Canucks - Nashville Predators

Los Angeles Kings - Florida Panthers

San Jose Sharks - Anaheim Ducks

Lestvica: