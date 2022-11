Prvaki gostijo najslabšo ekipo lige

Branilci naslova prvaka lige NHL, hokejisti moštva Colorado Avalanche, so v tej sezoni odigrali devet tekem, v teh pa zabeležili štiri zmage in pet porazov, z le devetimi osvojenimi točkami pa so na desetem mestu zahodne konference. Izgubili so zadnji dve tekmi, zato si želijo na domačem ledu spet ujeti zmagoviti val.

Tekmec za to bo kar pravšnji, v goste namreč prihajajo Columbus Blue Jackets, ki so povsem na dnu vzhodne konference, na računu imajo po desetih odigranih tekmah le tri zmage in sedem porazov.

V drugi tekmi večera bodo Carolina Hurricanes gostili Buffalo Sabres.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v petek zjutraj po podaljšku izgubili obračun s Chicagom, naslednja tekma pa jih čaka v nedeljo zjutraj (3.30), ko bodo na domačem ledu palice prekrižali s Florida Panthers.

Liga NHL, 4. november: 19.00, Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets

0.00, Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres

Lestvica:

