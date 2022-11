Kralji in Kopitar lahko še poglobijo krizo Chicaga

Los Angeles Kings so po 12 odigranih tekmah pri šestih zmagah, Chicago Blackhawks pa po desetih pri štirih. Izgubili so zadnje štiri tekme. Anže Kopitar je pri desetih točkah, dosegel je dva gola, ima pa še osem podaj.

Liga NHL, 3. november:

Detroit Red Wings - Washington Capitals

Ottawa Senators - Vegas Golden Knights

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes

New York Rangers - Boston Bruins

Minnesota Wild - Seattle Kraken

St. Louis Blues - New York Islanders

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings

Calgary Flames - Nashville Predators

Edmonton Oilers - New Jersey Devils

Arizona Coyotes - Dallas Stars

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks

San Jose Sharks - Florida Panthers