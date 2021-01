Trije Slovenci že v končnici, eden med najboljšimi strelci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije klubi lige IceHL (nekdanje EBEL) so si že zagotovili končnico. Vodilnemu Bolzanu sta se v nedeljo pridružila še Celovec izjemno razpoloženega Roka Tičarja in poškodovanega Blaža Gregorca ter Fehervar Anžeta Kuralta.

Po koronazapletih v začetku sezone liga IceHL v zadnjem času nemoteno sledi urniku prvega dela tekmovanja, v katerem vsaka od 11 ekip odigra 40 tekem. Prvih pet si nato že zagotovi četrtfinale, moštva na mestih med šestim in 11. pa se za preostale tri vstopnice potegujejo v dodatnih bojih.

Italijanski Bolzano, prvak tekmovanja iz leta 2014 in 2018, si je končnico zagotovil kot prvi, v nedeljo pa sta si četrtfinalno vstopnico pet oziroma štiri kroge pred koncem prvega dela priigrala še drugi Celovec in tretji Fehervar.

Korošcem, ki imajo v vratih izjemno zanesljivega Sebastiana Dahma, je to uspelo po tesni zmagi nad zadnjim Linzem, pri katerem brani Luka Gračnar, madžarski kolektiv pa je v končnico skočil po zmagi Beljaka nad Dornbirnom.

Celovčani so si v nedeljo zagotovili četrtfinale lige IceHL. Rok Tičar je prvi strelec Korošcev in peti strelec celotne lige. Foto: Sportida

Tičar peti strelec lige, Gregorca ustavila poškodba

K zmagi Celovca je novo podajo prispeval slovenski napadalec Rok Tičar, ki ima za seboj odličen del sezone. Standardni član slovenske reprezentance igra pomembno vlogo, na 35 tekmah je vknjižil 32 točk, s 15 zadetki je prvi strelec svojega moštva in peti strelec lige (na vrhu sta z 19 zadetki "Dunajčan" Ty Loney in član Innsbrucka Daniel Claudio Ciampini). Po točkah zaseda visoko deseto mesto, njegovo razmerje +/- je pri 20.

Blaž Gregorc, ki se je Tičarju v Celovcu pridružil pred sezono, se je na Koroškem dobro znašel. V zadnjih tednih ga je ustavila poškodba. Foto: Sportida Uspešno se je na Koroškem, kjer se je slačilnica že dodobra spoznala z napevom Modrijanov Ti moja rožica, znašel tudi branilec Blaž Gregorc, na 28 tekmah je soigralce zaposlil s 13 asistencami. Ga je pa v zadnjih tednih zaustavila poškodba, zadnjo tekmo je tako odigral 8. januarja, a se je pred dnevi vrnil na led in že opravil lažji trening. Na vrnitev v tekmovali ritem še čaka.

Pomemben del je k predčasni končnici prispeval tudi napadalec Anže Kuralt, s 13 zadetki drugi strelec Fehervarja. Gorenjec je na 35 srečanjih svoji ekipi pomagal še z 11 asistencami.

Anže Kuralt bo s Fehervarjem prav tako zaigral v četrtfinalu. Foto: Sportida

Dunaj in Salzburg v najboljšem položaju

Gradec Kena Ograjenška bo četrtfinale skoraj zagotovo iskal v drugem delu, kot tudi Linz Luke Gračnarja v vratih. Foto: Sportida Z eno nogo je v končnici tudi četrti Dunaj, peto mesto pa drži Salzburg (za rdeče bike je na sedmih tekmah sezone igral tudi Aljaž Predan). Teorija sicer "igra" tudi za Dornbirn, precej manj pa za Gradec.

Slednji je sezono začel odlično, bil tudi na vrhu, se soočil z več poškodbami in konec novembra začel klavrn niz (11 porazov na 12 tekmah), ki je odnesel trenerja Douga Masona, nasledil ga je pomočnik Jens Gustafsson. Ken Ograjenšek je v dresu graških panterjev na 34 tekmah sezone petkrat zadel in dodal 12 podaj. Adis Alagić je zaradi poškodbe izpustil nekaj srečanj, odigral jih je 28, v statistiko pa vpisal sedem zadetkov in pet podaj.

Že zdaj je jasno, da bodo Innsbruck, Beljak, iClinic Bratislava in Linz, pri katerem je bil Gračnar na 15 tekmah 90,9-odstotno zanesljiv, srečo poskušali v drugem delu, ko bodo na voljo še tri četrtfinalne vstopnice.

Lestvica IceHL 1. Bolzano* 35 tekem - 76 točk

2. Celovec* 35 - 68

3. Fehervar* 36 - 67

4. Vienna Capitals 36 - 64

5. Red Bull Salzburg 33 - 57

..................................................

6. Dornbirn 36 - 53

7. Graz 99ers 35 - 46

8. Innsbruck 35 - 41

9. VSV Beljak 35 - 41

10. iClinic Bratislava 35 - 41

11. Black Wings Linz 35 - 25 *moštvo se je uvrstilo v četrtfinale

** po 40 krogih si prvih pet zagotovi četrtfinale, moštva na mestih med šest in 11 pa se na desetih tekmah med seboj udarijo za preostale tri vstopnice. Klubi, ki so že v končnici, pa se na osmih tekmah med seboj pomerijo za razvrstitev pred končnico.

Preberite še: