Nerazpoloženi zmaji lahek plen za učinkovite Salzburžane

Hokejisti Olimpije so doživeli najhujši poraz v sezoni, rdeči biki iz Salzburga so jih v Hali Tivoli premagali s 7:2.

Hokejisti Olimpije so doživeli najhujši poraz v sezoni, rdeči biki iz Salzburga so jih v Hali Tivoli premagali s 7:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti vodilnega kluba lige ICEHL HK SŽ Olimpija so še drugič v tej sezoni gostili Red Bull Salzburg in doživeli najvišji poraz v sezoni. Če so Ljubljančani na prvem medsebojnem srečanju rdeče bike tesno premagali, so jim ti danes vrnili z zvrhano mero in v Hali Tivoli slavili s 7:2. Olimpija kljub porazu ostaja vodilna.

V preteklosti so hokejisti iz Ljubljane in Salzburga v nekdanji ligi Ebel že imeli precej zanimivih obračunov, tudi prvi letošnji je postregel z napetim bojem in tesno zmago z 1:0 za Ljubljančane. Danes pa so bili domači večino tekme neprepoznavni in na koncu visoko izgubili.

Uvodna tretjina oziroma prvih šest minut je bilo zanesljivo najslabših v sezoni. Prvi gol je padel že v prvi minuti, ko je domačega čuvaja mreže Žana Usa premagal Florian Baltram. V šesti minuti je bil izid že 0:3. Po tem, ko se je na kazenski klopi znašel Mark Čepon, so Salzburžani potrebovali le nekaj sekund, da so izkoristili premoč na ledu, za 0:2 je poskrbel Ty Loney. Le nekaj sekund za tem pa je bil po nekaj zmede ljubljanske obrambe izid že 0:3. Zadel je Ali Wukovits. Trener zmajev Mitja Šivic je vzel minuto odmora ter se odločil za menjavo vratarja, Usa je v vratih Olimpije zamenjal Paavo Hölsa.

Zmaji so po menjavi vratarja pritisnili, nekajkrat zapretili gostujočemu čuvaju mreže Atteju Tolvanenu, tik pred koncem tretjine pa prejeli še četrti zadetek, hiter protinapad sta izpeljala Terrence James Brennan z izvrstno podajo in Peter Schneider z zadetkom.

Po novem hitrem protinapadu v 23. minuti je zadel še Ali Wukovits, pri tem se je poškodoval še vratar Hölsa in na led je spet prišel Žan Us. V 25. minuti je vendarle zadela tudi Olimpija. Zmaji so imeli ob izključitvi Thomasa Raffla na ledu igralca več, goste zaprli v njihovo tretjino, nato je strel od daleč sprožil Žiga Pance, palico pa je pred vrati Tolvanena podstavil Guillaume Leclerc in poskrbel za 1:5.

Zmajem v 30. minuti ni uspelo izkoristiti prednosti igralca več ob izključitvi Tyja Loneyja, zato pa so, takoj ko so bili spet popolni, Salzburžani popadli Olimpijino tretjino in z zadetkom Thomasa Raffla v 33. minuti ušli na 6:1. V 52. minuti je Florian Baltram povišal na 7:1, končni izid 2:7 pa je s strelom od daleč v 57. minuti postavil Sebastien Piche.

V torek prihaja večni tekmec

Olimpija bo po večerni tekmi naslednji obračun razširjenega avstrijskega prvenstva igrala šele prihodnji petek v Linzu, še pred tem pa bo v torek ob 19.45 v okviru državnega prvenstva gostila večnega tekmeca z Jesenic. Zmaji so prvi derbi za DP izgubili.

Tavželj s Celovcem tudi v ICEHL

V Linzu, za katerega igra Blaž Gregorc, je gostoval Celovec, za katerega sta tokrat igrala dva Slovenca. Ob standardnem članu Roku Tičarju še izkušeni slovenski branilec Andrej Tavželj, ki je v torek s Korošci debitiral v ligi prvakov. Celovčani so še dobro minuto pred iztekom rednega dela vodili z 2:1, nato pa je Gregorc izsilil podaljšek. V tem gola ni bilo, tako da so odločali kazenski streli, po katerih je zmaga odšla v Celovec.

Gradec je končal šest tekem dolg zmagoviti niz Dunaja, Niklas Lundström je zaustavil vseh 26 strelov prestolničarjev. Pustertal je visoko odpravil Bolzano, Znojmo pa po podaljšku Dornbirn.

Obračun na Tirolskem prestavljen, Tavželj se vrača v ICEHL

Najbližji zasledovalec Olimpije Fehervar (Anže Kuralt), ki je v torek izgubil z Linzem, bi moral gostovati pri tretjem Innsbrucku, a je tekma na Tirolskem zaradi zdravstvenih razmer prestavljena na poznejši termin. Iz Tirolske prihajajo novice o novem negativnem dnevnem rekordu v številu pozitivnih testov na covid-19, v četrtek so jih v tej zvezni deželi potrdili 1.764, kar je največ od začetka epidemije.

Liga ICEHL, 19. krog Petek, 19. november

HK SŽ Olimpija : Red Bull Salzburg 2:7 (0:4, 1:2, 1:1)

0:1 Baltram (Heinrich, Nissner, 1.), 0:2 Loney (Wukovits, 6.), 0:3 Wukovits (Borzecki, Huber, 6.), 0:4 Schneider (Brennan, 20.), 0:5 Wukovitch (24.), 1:5 Leclerc (Pance, 25.), 1:6 Raffl (33.), 1:7 Baltram (52.), 2:7 Piche (Zajc, Kalan, 58.).



Graz 99ers : Vienna Capitals 3:0

Black Wings Linz : EC KAC 2:3** - kazenski streli

Val Pusteria : Bolzano 6:2

Znojmo : Dornbirn 2:1* - po podaljšku



Innsbruck - Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - prestavljeno