Sobota, 14. 3. 2026, 14.42
1 ura, 15 minut
Liga ICE, četrtfinale, tretje tekme
Olimpija v Bolzanu lovi novo vodstvo v seriji
Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.45 na gostovanju pri Bolzanu začeli tretjo tekmo četrtfinalne serije, v kateri ekipi igrata na štiri zmage. Ljubljansko moštvo je na prvem srečanju zmagalo v podaljšku, na drugem pa doma tesno izgubilo po rednem delu. Kdo bo povedel v seriji? Gradec in Pustertal lahko osvojita že tretjo zmago in zaključne ploščke za polfinale. Serija med Celovcem in Fehervarjem se bo začela v nedeljo.
ICEHL, četrtfinale, tretje tekme:
Bolzano – Olimpija Ljubljana /1:1/
Graz99ers – VSV Beljak /2:0/
Salzburg – Pustertal /0:2/
KAC Celovec – Fehervar*
// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage
*prva tekma serije bo v nedeljo, 15. marca