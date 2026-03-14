Olimpija v Bolzanu lovi novo vodstvo v seriji

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.45 na gostovanju pri Bolzanu začeli tretjo tekmo četrtfinalne serije, v kateri ekipi igrata na štiri zmage. Ljubljansko moštvo je na prvem srečanju zmagalo v podaljšku, na drugem pa doma tesno izgubilo po rednem delu. Kdo bo povedel v seriji? Gradec in Pustertal lahko osvojita že tretjo zmago in zaključne ploščke za polfinale. Serija med Celovcem in Fehervarjem se bo začela v nedeljo.