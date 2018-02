Simšič do prvenca, Beljak in Fehervar do pomembnih zmag

Liga EBEL,med 2. in 4. Februarjem

Številni slovenski reprezentanti v ligi EBEL so v nedeljo odigrali zadnje tekme pred torkovim letom na olimpijske igre. Na sporedu so bili trije slovenski obračuni. Nik Simšič je zadel prvič v dresu Medveščaka.

Beljak Mihe Verliča in Mihe Štebiha je ugnal vodilno moštvo spodnjega doma. Foto: Sportida

2. krog drugega dela

V zgornjem domu je Mitja Robar s Celovcem po kazenskih strelih s 4:5 izgubil s Salzburgom vratarja Luke Gračnarja. Ta ni branil, Robar pa je zadel za 2:2.

Vodilni Dunaj je prvo mesto potrdil pri Innsbrucku, Medveščak (Mark Čepon, Nik Simšič) pa je po preobratu z 2:3 klonil proti Linzu. Simšič je dosegel premierni zadetek v dresu Zagrebčanov, zadel je za 2:0.

Med moštvi, ki se borijo za dve četrtfinalni vstopnici, je Beljak Mihe Verliča (podaja za 4:1) in Mihe Štebiha s 6:3 odpravil Dornbirn Žige Panceta. Fehervar Luke Vidmarja in Aleša Mušiča je s 3:2 ugnal Gradec Kena Ograjenška in vknjižil drugo zmago, zelo pomembno v boju za končnico. Znojmo je doma z 1:0 premagal Bolzano.

Tekme "zgornjega doma":

Tekme "spodnjega doma":

Lestvica, zgornji dom: Vienna Capitals 2 tekmi - 12 točk (6) Red Bull Salzburg 2 – 9 (4) Linz 2 – 8 (2) KAC Celovec 2 – 2 (1) Innsbruck 2 – 0 (0) Medveščak 2 – 0 (0) () - v oklepaju je število točk, ki jih je ekipa prenesla iz prvega dela. Lestvica, spodnji dom: Dornbirn 2 tekmi – 9 točk (6) Fehervar 2 - 7 (1) Beljak 2 - 6 (0) Graz 99ers 2 – 4 (4) Znojmo 2 - 3 (0) Bolzano 2 – 2 (2) () - v oklepaju je število točk, ki jih je ekipa prenesla iz prvega dela.

1. krog drugega dela

V petek se je začel drugi del lige EBEL, ki se odvija v dveh skupinah. V eni je šest moštev, ki so si v uvodnem delu že zagotovila končnico. Ta se na desetih medsebojnih tekmah merijo za razvrstitev. Prvi trije si bodo lahko sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika. Preostalih šest moštev se v svoji skupini med seboj bori za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Ekipe so v drugi del prenesle točke glede na uvrstitev v prvem (6, 4, 2, 1, 0, 0).

V zgornjem domu se je vodilni Dunaj znesel nad Medveščakom dveh slovenskih hokejistov Nika Simšiča in Marka Čepona. Salzburg vratarja Luke Gračnarja je premagal Innsbruck. Gorenjec je zaustavil 25 strelov od 26. Še naprej pa ne gre po načrtih Celovca Mitje Robarja, ta je izgubil pri Linzu (deveti poraz na zadnjih 11 tekmah).

Luka Gračnar je rdečim bikom pomagal do zmage nad Innsbruckom. Foto: Sportida Med ekipami, ki se borijo za končnico, je slovenski obračun gostil Gradec Kena Ograjenška. S 3:1 ga je ugnal Beljak Mihe Verliča (podaja za 3:1) in Mihe Štebiha.

Fehervar Luke Vidmarja in Aleša Mušiča je zmagal v Italiji.

Dornbirn Žige Panceta je prvo mesto potrdil z zmago nad Znojmom.

Večina slovenskih hokejistov bo v ligi EBEL na delu še v nedeljo, nato pa jih čaka pot na olimpijske igre (izjema so Miha Štebih, ki ga ni med petindvajseterico potnikov za OI, je pa med rezervami, Nik Simšič in Mark Čepon).

Tekme "zgornjega doma":