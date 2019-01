Ograjenškovim se smeji, pomembna zmaga Kuralta in druščine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S petimi tekmami 39. kroga se je nadaljevalo razširjeno avstrijsko prvenstvo, ki bi se mu v prihodnji sezoni rad pridružil Feldkirch. Gradec poškodovanega Kena Ograjenška, vodil je s 4:1, je po pravi drami s 5:4 premagal Salzburg in si pet krogov pred koncem prvega dela že zagotovil končnico. Šele drugo v zadnjih šestih letih.

V srditem boju za prvo šesterico, ki se po 44. krogih neposredno uvrsti v četrtfinale, preostalih šest pa se med seboj udari za dodatni vstopnici, je do pomembne zmage prišel tudi Fehervar Anžeta Kuralta. Madžari so s 3:1 premagali Celovec (slovenski napadalec je podal za 2:0), tako da ostajajo šesti.

Manj uspešen je bil Innsbruck vratarja Luke Gračnarja. Na gostovanju pri sedmem Linzu, ki ima novega trenerja - vodi jih Tom Rowe, ki ima izkušnje s trenerskim delom tudi v ligi NHL - , so vodili z 2:0, na koncu pa izgubili z 2:4 in ostali deseti. Gračnar je branil vso tekmo in zaustavil 23 strelov od 27.

Zadnji Medveščak, ki so ga po finančnih težavah zapustili skoraj vsi nosilci igre, tudi Tom Zanoški (Sheffield Steelers), se je k prvaku Bolzanu odpravil zgolj z dvema peterkama in izgubil z 0:11.

