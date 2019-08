Nov dopinški škandal: Rusu kazen, a v NHL bo lahko igral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes sporočila, da je ruskega hokejista Jevgenija Kuznjecova suspendirala za štiri leta, ker je maja padel na dopinškem testu med svetovnim prvenstvom elitne skupine na Slovaškem. V njegovem vzorcu so našli sledi kokaina.

IIHF je sporočila, da so test, po katerem so v njegovem telesu našli sledi prepovedanega sredstva, izvedli med SP 26. maja. Dodali so še, da igralec ni zahteval testa vzorca B, začasni suspenz pa je začel veljati že 13. junija.

Kuznjecov, član NHL ekipe Washington Capitals, ne bo smel nastopati na tekmah pod okriljem IIHF naslednja štori leta, kazen se bo iztekla 12. junija 2023.

To pomeni, da Kuznjecov ne bo mogel nastopati za Rusijo na uradnih reprezentančnih tekmah. Ne bo pa ga niti na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, če bosta IIHF in NHL seveda dosegla dogovor o igranju zvezdnikov te lige na OI.

Vodstvo NHL ga ne bo suspendiralo

Vodstvo lige NHL je v odzivu zapisalo, da se je igralec strinjal, da se bo udeležil delavnice za pomoč pri zlorabah drog in zdravstvenih težavah. Poleg tega se bo sestal tudi s komisarjem lige Garyjem Bettmanom, kar mora storiti še pred začetkom prvega uradnega treninga svoje ekipe 13. septembra. Vodstvo lige ga sicer ni suspendiralo, saj kokain ni na seznamu prepovedanih sredstev. Je pa na seznamu drog, zato kršilce čaka kazen v obliki udeležbe na programih odvajanja oziroma svetovalnicah.

Začeti od začetka

"Odločil sem se, da kazen sprejmem. Razočaral sem številne ljudi, ki me imajo radi, družino, prijatelje in soigralce. Žal mi je, da sem vas pustil na cedilu. Edina pot, da spet pridobim zaupanje, je, da začnem od začetka," je sporočil hokejist.

Vključen v program preprečevanja zlorabe drog

Vodstvo tekmovanja v ligi NHL je še sporočilo, da se je Kuznjecov strinjal z udeležbo v programih preprečevanja zlorabe drog, prav tako bo v sklopu teh programov v prihodnje privolil v redna testiranja. Podoben je bil odziv kluba; iz Washingtona so sporočili, da so zaradi pozitivnega testa razočarani, vendar poudarjajo, da se bo njihov hokejist prostovoljno udeležil ustreznih programov in se redno udeleževal testiranj.

Kuznjecov je lani zbral 57 točk za 24 golov in 33 podaj na 70 tekmah s Capitals v rednem delu in še sedem točk v sedmih tekmah končnice. Skupno je igralec, ki ga je ekipa izbrala na naboru leta 2010, v karieri zbral 337 točk (101 gol, 236 podaj) na 416 tekmah rednega dela in 72 točk (21 golov, 51 podaj) na 76 tekmah v končnici NHL.

