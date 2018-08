Jeseničani izgubili pri novem selektorju, mladih železarjev ne bo na pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so na pripravljalnem srečanju v Italiji izgubili po kazenskih strelih.

Jeseničani so na pripravljalnem srečanju v Italiji izgubili po kazenskih strelih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek v Italiji odigrali pripravljalno srečanje proti Wipptal Broncos Weihenstephan, ki ga vodi novi selektor risov Ivo Jan, in po kazenskih strelih izgubili z 1:2.

Slovenski državni in pokalni prvaki HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek nadaljevali serijo pripravljalnih tekem pred novo sezono. Železarji so gostovali pri Wipptal Broncos Weihenstephan iz Sterzinga, ki ga kot trener vodi novi selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan, zanj pa drugo leto zapored igra Jure Sotlar.

Gorenjsko moštvo je prek Jake Šturma povedlo, a so nato gostitelji izenačili in izsilili podaljšek. Zadetka v podaljšani igri ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli (uspešen je bil Sotlar), po katerih je zmaga ostala doma.

V torek doma, nato na pokal

Nov preizkus čaka Jeseničane v torek, ko bodo ob 19.30 doma gostili Zell am See.

To pa ne bo edina tekma varovancev Gabra Glaviča v prihodnjem tednu. Sodelovali bodo tudi na Pokalu Slovenije, ki bo med sredo in soboto potekal v Kranju, kjer bodo branili lansko zmago.

Prihodnji teden bodo branili pokalno lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žreb pokala bo v ponedeljek. V Kranju bo, za razliko od prvotnih napovedi, sodelovalo sedem klubov, in sicer HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK MK Bled in HDK Maribor, medtem ko je ekipa HD Hidria Jesenice zaradi istočasnega sodelovanja na razvojnem kampu tekmovanja EBYSL prvotno načrtovano udeležbo odpovedala. O ekipi, ki bo v prvem krogu tekmovanja prosta, bo tako odločil žreb.