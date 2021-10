Jeseničani v Franciji: Ne gremo samo malo drsat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Železarji med petkom in nedeljo na celinskem pokalu v Amiensu

Hokejisti Jesenic bodo med petkom in nedeljo igrali v celinskem pokalu v Franciji.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice med petkom in nedeljo čaka nastop v 2. krogu celinskega pokala v Amiensu, kjer bodo ob gostiteljih palice prekrižali še z alpskim tekmecem Asiagom in romunskim Corona Brasov. Železarji, ki so se v sredo zvečer podali na več kot 14-urno potovanje do Francije, pričakujejo zahteven in precej izenačen turnir.

Francoski Amiens in madžarska Budimpešta bosta konec tedna gostila skupini del drugega kroga celinskega pokala. V tem se bo za napredovanje v tretji, novembrski krog potegoval tudi slovenski državni prvak HDD Sij Acroni Jesenice.

Gorenjska ekipa bo tekmovala v Franciji, kjer jo ob Amiensu, za katerega igra slovenski branilec Klemen Pretnar, čakata še dobro znani tekmec Asiago in romunski kolektiv Corona Brasov, ki si je vstopnico zagotovil z zmago na domačem septembrskem turnirju uvodnega kroga.

Zahteven, izenačen turnir

"Tekmovanje, ki bo povsem svoja zgodba. Šli bomo tekmo za tekmo. Najprej Asiago, potem Amiens, za konec še Brasov, ki ima kup Kanadčanov. Morda imajo malo prednosti gostitelji, ker so doma in se jim ni treba voziti gor in dol, nas pa čaka 14 ur ali še več vožnje z avtobusom v eno smer. Sicer pa gre za ekipe, ki so po mojem mnenju precej izenačene," o turnirju razmišlja glavni trener železarjev Nik Zupančič.

Glavni trener železarjev Nik Zupančič pričakuje turnir izenačenih ekip. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Glede na to, da se najprej peljemo več kot 14 ur z avtobusom, bomo seveda potem poskušali zmagati. Zagotovo tja ne gremo samo malo drsat. Bo pa težek turnir. Asiago poznamo, vemo, da je neugoden, romunska ekipa prav gotovo tudi ni slaba, francoska tudi ne," pa je pred petkovim začetkom celinskega pokala v klubski mikrofon dejal izkušeni član Jesenic Sašo Rajsar.

Jeseničani bodo turnir odprli v petek ob 16. uri, ko jim bo nasproti stal Asiago. Gre za obračun prve in druge ekipa Alpske lige, ki imata obe na računu 30 točk, Italijani s tekmo več. Ko sta se srečali pred dvema tednoma, so po zaostanku (1:3) in preobratu zmagali Zupančičevi varovanci (5:3). V soboto sledi večerni dvoboj z domačim Amiensom, za konec še tekma z romunskim klubom Corona Brasov.

Prvi tekmec Jesenic bo Asiago, ki ga dobro poznajo iz Alpske lige. Lani jih je izločil v polfinalu, trenutno so z enakim številom točk pri vrhu tekmovanja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zmagovalca v Krakov in Aalborg

Zmagovalec turnirjev v Amiensu in Budimpešti bo napredoval v tretji, novembrski del tekmovanja. Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakov in Aalborg.

Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med sedmim in devetim januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.

Zadnji zmagovalec letos del lige prvakov

Klubi ne tekmujejo le za lovoriko, temveč tudi za povabilo za igranje v hokejski ligi prvakov v prihodnji sezoni. V zadnji izvedbi celinskega pokala so zmagali hokejisti danskega SonderjyskE Vojens, ki so letos igrali v elitni ligi prvakov in tekmovanje končali po skupinskem delu.

Celinski pokal, 2. krog, skupina D (Amiens) Petek, 22. oktober

16.00 Asiago - HDD Sij Acroni Jesenice

Amiens - Corona Brasov Sobota, 23. oktober

20.15 Amiens - HDD Sij Acroni Jesenice

Corona Brasov - Asiago Nedelja, 24. oktober

14.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Corona Brasov

Amiens - Asiago