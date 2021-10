Največja slovenska hokejska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane po štirih sezonah znova igrata v različnih mednarodnih tekmovanjih. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice vztrajajo v Alpski ligi, HK SŽ Olimpija se je preselil na višjo tekmovalno raven, v ICEHL. Oba kolektiva sta na ligaških lestvicah vodilna. Železarji so na desetih alpskih tekmah nanizali devet zmag, zmaji so ob debiju v kakovostnejši ICEHL na osmih obračunih slavili šestkrat in v nedeljo nenadejano zavzeli prvo mesto.

Ligaških derbijev tako letos ni, se bosta pa večna tekmeca udarila v sklopu državnega prvenstva. V tej sezoni sta se že srečala v finalu pokala, ko je slavila Olimpija, ki v Podmežaklo prihaja v vlogi favorita, a železarji so v rdeče-zelene bitke v zadnjem času vstopali z več energije in emocij.

"Vsekakor Olimpija igra na višji ravni kot mi, v tekmovanju, kjer je hitrost višja, kjer je treba hitreje sprejemati odločitve. A še vedno je to derbi, tekma zase. Tukaj ni debate," pravi Trener Jeseničanov Nik Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo bo tudi z vidika vrednosti Alpske lige v primerjavi z ICEHL

"Derbi kot vsak derbi, skoraj vsi vpleteni smo jih nekaj že dali skozi, zagotovo prinaša določen naboj. Konec koncev je položaj na obeh lestvicah tak, da sta to trenutno nekako najboljši ekipi v svojih tekmovanjih, tako da bo dvoboj zanimiv tudi z vidika vrednosti Alpske lige v primerjavi z ICEHL, v kateri gre Olimpiji zelo dobro. Kar zadeva igro, me Olimpija ni presenetila. S to fizično pripravo, z drsanjem, disciplino v igri dokazuje, da lahko parira vsem. Morda vse skupaj bolj preseneča v rezultatskem smislu, da nekaterim ekipam, ki bi jih pričakovali višje, ne gre. Vsekakor Olimpija igra na višji ravni kot mi, v tekmovanju, kjer je hitrost višja, kjer je treba hitreje sprejemati odločitve. A še vedno je to derbi, tekma zase. Tukaj ni debate. Igralci se med seboj bolj ali manj poznajo, mnogi so bili soigralci. Če želiš take tekme zmagovati, je treba vklopiti tudi dovolj emocij. Na takšnih tekmah ni prijateljev in tako mora biti," pravi glavni trener Jeseničanov Nik Zupančič.

Domače prvenstvo bi se dalo izpeljati drugače

Ljubljančani so dozdajšnje tekme državnega prvenstva odigrali z drugo, mlado ekipo, v katero izkušnje vnaša Žiga Svete. Tu in tam so ji priključili kakšnega člana ICEHL. Na kakšno ekipo bo Mitja Šivic, še v zadnji sezoni trener Jesenic, zdaj Olimpije, računal v dvorani Podmežakla, po nedeljski zmagi še ni vedel. Zatrdil je, da se na Gorenjsko ne bodo šli šalit, a ob tem dal vedeti, da je ICEHL prioriteta. Zupančič upa, da pridejo v čim močnejši zasedbi, razume pa težave s poškodbami in boleznijo.

Moštvi sta se srečali v finalu pokala Slovenije, ko je lovoriko osvojila Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mi povsem brez praske nismo, a možnosti preštevanja, kdo bo igral, nimamo. Vedno moramo igrati z vsemi razpoložljivimi. Pri nekaterih fantih kaže na bolezen, a bomo videli na dan tekme. Večina ekipe bo pripravljena. Upam, da Olimpija pride s čim močnejšo ekipo, razumem pa, da nikomur v tem ritmu ni lahko," je dan pred derbijem dejal 53-letnik in se obregnil ob sistem državnega prvenstva.

"Če se malo dotaknem državnega prvenstva. Obe ekipi (HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, op. a.) igrata v tako zahtevnih tekmovanjih, ob tem pa tu 'notri pade' še državno prvenstvo. Z vsem spoštovanjem do drugih ekip v držanem prvenstvu, a vprašanje je, ali je res to potrebno. Menim, da bi se dalo vse skupaj urediti drugače, da bi bila obremenitev teh dveh ekip manjša."

Da bi se, glede na to, da igrata na višjih ravneh kot preostala šesterica, priključili pozneje? "Na primer. Tako je že bilo (npr. v sezoni 2016/17, ko so bili Jeseničani v Alpski ligi, Olimpija pa v ligi EBEL, oba sta se pridružila v četrtfinalu DP, op. a.). A če rečejo, da je tako, kot je, ni druge, kot da igramo. Lahko malo 'pojamramo', damo kakšen predlog, a ali ga bo kdo kdaj upošteval, je pa druga stvar."

Jeseničani stoodstotni, Olimpija s tremi porazi in tremi zmagami Državni prvaki z Jesenic so do zdaj odigrali zgolj dve tekmi državnega prvenstva in obakrat zmagali po rednem delu. Olimpija ima na računu šest tekem, od tega tri zmage in tri poraze. Na prvem mestu je s petimi zmagami na prav toliko tekmah HK Slavija Junior.

Znajo ohranjati mirnost

Zupančič se je po štirih letih znova vrnil na Jesenice, ki so bile po zadnji sezoni prisiljene prevetriti ekipo in trenerski štab – kopica železarjev se je preselila v Ljubljano. Za zdaj jim gre odlično, v Alpski ligi so izgubili le uvodno tekmo, nato pa nanizali devet zmag. Kako je zadovoljen z rastjo ekipe, napredkom v igri?

"Glede na lestvico sem seveda zadovoljen, a vedno so kakšne stvari, ki se jih da narediti bolje. Delamo vsak dan. Napredek je, da znamo zdaj tudi tiste tekme, ki so zelo tesne, obrniti v svojo korist. Nekako smo vcepili miselnost, da ostajamo mirni, tudi če nam od začetka ali pa prvi dve tretjini ne gre vse po načrtih. Na nekaterih tekmah smo tako znali ohraniti mirnost, pa še vedno pritiskali v napadu, ob tem pa se trudili, da nasprotniku nismo dali prevelikih priložnosti, da bi ogrozil svoja vrata. Smo pa na večini tekem dominirali v posesti ploščka, kar zadeva to, smo v redu. Je pa res, da realizacija na nekaterih tekmah ni bila takšna, kot bi morala biti, medtem ko sta igra z igralcem več in manj kar v redu."

Tujci dajejo, kar je od njih pričakoval

Zupančič je med drugim na Jesenice "vrnil" Erica Panceta, z 21 točkami vodilega hokejista na točkovni lestvici in prvega asistenta lige (16), ekipi pa priključil še tri tujce. Med vratnicama stoji Šved Oscar Fröberg (s 94,4 % drugi vratar lige), v napadu sta Finca Jesperi Viikilä – z osmimi zadetki na vrhu liste strelcev – in Eetu Elo. "Tujci dajejo, kar smo od njih pričakovali," je zadovoljen s tujimi okreptivami. Jesperi Viikilä je na vrhu liste strelcev. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

Zadnji je zaradi poškodbe izpustil tri tedne Alpske lige, a se ob zadnji zmagi nad Bregenzerwaldom vrnil v kader. Odlično se je ob Pancetu in Viikilä znašel 22-letni Erik Svetina, ki zna odločati tekme.

"Nimam kaj pripomniti. Kar smo pričakovali od njih, to dobivamo. Škoda le, da je bil Elo nekaj časa odsoten, a zdaj je vendarle toliko boljše, da je lahko v pogonu. Bo pa spet potreboval nekaj časa, da se bo vrnil na pravo delovno temperaturo," je s prispevkom tujih okrepitev zadovoljen Zupančič.

Lahko se spotakneš tudi proti zadnjemu

Po lanski sezoni sta se od Alpske lige poslovili ekipi, ki sta krojili vrh tekmovanja, ob Olimpiji še Pustertal. Kako se selitev obeh v ligo ICEHL občuti?

"Zagotovo se občuti. To sta le bili dve top ekipi lige. Zdaj jih več ni, a tukaj je še 16 drugih. Nekako ne vidim lahkih nasprotnikov, pa čeprav smo nekatere tekme rezultatsko visoko zmagali. Če nisi osredotočen, stoodstoten, boš imel težave tudi proti tistemu, ki je na papirju slašbi. To se je pri nas pokazalo na tekmi s Feldkirchom. Ta je letos precej zadaj, a smo imeli mi z njimi kar težave. Vsak nasprotnik, ki igra proti nam, ve, da ne bo v redu, če ne bo na sto odstotkih, prav tako se proti vodilnemu vsak želi dokazati in igra drugače kot proti kakšnemu sebi enakovrednemu nasprotniku," pravi naš sogovornik, ki bo varovance kmalu vodil še v Celinskem pokalu.

Jeseničane čez dober teden čaka nastop v Celinskem pokalu. Zupančič v Franciji pričakuje bitko precej izenačenih ekip. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pričakuje izenačen celinski pokal

Železarji se bodo tekmovanju priključili med 22. in 24. oktobrom, ko bodo v francoskem Amiensu igrali z domačini, alpskim tekmecem Asiagom in romunskim klubom Corona Brasov.

"Tudi Celinski pokal je vseskozi malo v mislih. Spet tekmovanje, ki bo povsem svoja zgodba. Šli bomo tekmo za tekmo. Najprej Asiago, potem Amiens, za konec še Brasov, ki ima kup Kanadčanov. Morda imajo malo prednosti gostitelji, ker so doma in se jim ni treba voziti gor in dol, nas pa čaka 14 ur ali pa še več vožnje z avtobusom v eno smer. Sicer pa gre za ekipe, ki so po mojem mnenju precej izenačene," je proti oktobrski celinski akciji pogledal Zupančič.

A še pred odhodom v Francijo (odpotovali bodo v sredo, 20. oktobra) ga z varovanci čaka še precej drugih obveznosti. Po večernem derbiju bodo v četrtek gostovali pri Zell am See-ju, v nedeljo pri Gardeni, prihodnji torek pa je v koledarju DP zapisana še tekma z Bledom.