Hokejisti HK SŽ Olimpija so hit lige ICEHL. Tokrat so v Tivoliju gostili bogati Salzburg, ki vselej kotira za vrh, in ga po hudem, predvsem pa izjemno požrtvovalnem boju strli z 1:0. To je bila že šesta zmaga novinca v tekmovanju, s katero se je nepričakovano prebil na prvo mesto lige ICEHL.

Obe moštvi sta v obračun vstopili zdesetkani. Olimpija še naprej ne more računati na branilca Aleksandra Magovca in Miho Logarja ter napadalca Wada Murphyja, Miho Zajca in okrevajočega Anžeta Ropreta, kar nekaj fantov je nastopilo obolelih, Sebastien Piche je v nedeljo obiskal bolnišnico, kjer so potrdili močan bronhitis, a je kljub vsemu stisnil zobe, kapetan Žiga Pance prav tako ... Gostje, ki naj bi se v začetku tedna spopadli s težavami, povezanimi s covid-19, so pogrešali starega znanca ljubljanskega občinstva JP Lamoureuxa, zgolj gledalci so bili še Ty Loney, Thomas Raffl, Alexander Pallestrang, Ali Wukovits in Dominique Heinrich.

Naporna, prigarana zmaga

Pod edini zadetek na obračunu se je deset minut pred koncem v igri z igralcem več po strelu Tadeja Čimžarja podpisal Gregor Koblar, Žan Us pa je v vratih skrbel, da se tekma, ki bi se kaj lahko obrnila v drugo smer, ni izšla po željah Salzburžanov. Zaustavil je vseh 26 poskusov rdečih bikov, ki so ob koncu močno pritisnili, ob Olimpijini izključitvi zaigrali s šestimi igralci v polju proti štirim, a so Ljubljančani ob bučni podpori s tribun neutrudljivo blokirali strele in zdržali nalet.

"Bilo je naporno, to zmago smo si prigarali," pravi Tadej Čimžar, ki je tudi tokrat, zaradi bolezni in poškodb, pogrešal kar nekaj soigralcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

"Fantastično vzdušje, brez navijačev bi nam težko uspelo. Potrebovali smo neko dodatno energijo. Velik del tekme so nas malenkost 'nadrsali', nismo igrali s ploščkom, kot smo proti drugim, a na koncu smo izkoristili tisto priložnosti, povedli in zadržali vodstvo do konca. Za zdaj blestimo, sploh z igralcem manj, tako da ob koncu nismo bili toliko zaskrbljeni. Menim, da smo si to zmago prigarali. Res je bilo zelo naporno," je po skalpu razmišljal napadalec Tadej Čimžar, ki je s soigralci na novo tekmovalno raven vstopil previdno, po osmih tekmah pa so vodilna ekipa tekmovanja.

Zmaje je spremljalo največ gledalcev v tej sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

Nagrajeni za trdo delo

"Mislim, da ne. Ne da bi se podcenjevali, a na začetku nismo vedeli, kam realno spadamo. Gremo iz tekme v tekmo, tekmece še spoznavamo. Za zdaj nam gre odlično. Držimo se načrta, trdo delamo, na koncu to prinese nagrado," je o tem, da bi pred sezono težko verjel v današnji pogled na lestvico, dejal 29-letnik, strelec Koblar pa dodal: "Nismo si mislili, da bomo tako visoko, a garamo, in mislim, da smo zasluženo tu. Zaradi prvega mesta ne bo dodatnega pritiska. Vsako tekmo igramo čim bolj sproščeno, delamo majhne stvari, ki se jih dogovorimo. Za to smo nagrajeni z zmagami."

"Fantje so res neverjetni, enkratni, spet so pokazali karakter, šli z glavo pod plošček. Čestitke," je po šesti zmagi na osmih tekmah dejal Mitja Šivic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Šli so z glavo pod plošček"

Veselja po novi zmagi ni skrival niti glavni trener Mitja Šivic. "Fantje so res neverjetni, enkratni. Ta teden smo se in se še ukvarjamo z veliko težavami, a smo se držali načrta. Dogovorili smo se, da smo ne glede na to, kaj se bo zgodilo, predvsem obrambno naravnani. Ne da le čakamo svoje priložnosti, ampak da vse skupaj gradimo iz obrambe. Bili smo disciplinirani. Tudi oni so bili. Se je pa nam potem tudi izšlo. Po prvi tretjini smo rekli, da moramo zaigrati malo bolj napadalno, kar se je v drugi tretjini tudi pokazalo, ko smo bili precej boljši nasprotnik. Odločili so 'special teams', naša igra z igralcem manj je bila fantastična. Trenerji poskušamo pomagati z informacijami, a na koncu so fantje tisti, ki na ledu berejo igro, vidijo situacijo. Bili so izjemno požrtvovalni, Joona je blokiral strel, pa Jaka ... Fantje so šli z glavo pod plošček, tako da vse čestitke," je bil zadovoljen 42-letni strateg.

Blokiran strele Jake Sodje ob koncu, ko je Salzburg močno pritisnil šest na štiri:

Vesel je tudi dejstva, da je na tribunah vse več gledalcev. Tokrat jih je bilo največ v tej sezoni ICEHL, po uradnih podatkih sicer nekoliko manj kot 1.500, čeprav se je številka zdela višja. Takšne gneče na parkirišču v Tivoliju po hokejski tekmi že dolgo ni bilo. "Vse pohvale navijačem, vsem, ki pridejo. Hokej je daleč najbolj zanimiv šport, pričakujem jih le še več. Fantje in klub si zaslužijo tako podporo," je dodal 42-letni strateg.

V torek se bosta večna tekmeca za točke državnega prvenstva pomerila v dvorani Podmežakla. Srečala sta se že v finalu pokala, ko je zmagala Olimpija, ki bo v vlogi favorita. V kakšni zasedbi bodo zmaji nastopili v gosteh, ni povsem jasno, je pa jasno, da je njihova prioriteta liga ICEHL. Foto: Grega Valančič/Sportida

S kakšno ekipo na derbi? Prioriteta je ICEHL.

Olimpija bo v alpski akciji spet v petek, ko bo gostovala pri zadnjeuvrščenem Linzu, a še prej jo v okviru državnega prvenstva čaka obračun z večnim tekmecem na Jesenicah. Zmaji so do zdaj v DP igrali z drugo, mlado ekipo, v kateri je bil tu in tam tudi kakšen član. Kako bo tokrat, s kakšno zasedbo se bo Šivic vrnil v dvorano Podmežakla, v kateri je še v zadnji sezoni deloval kot trener železarjev?

"V ponedeljek se bomo prešteli, kje smo. Vemo, kaj te tekme pomenijo. Je pa prioriteta ICEHL. Pokal smo osvojili, na Jesenice zagotovo ne gremo samo nekaj poskušat. Smo vodilna ekipa v ICEHL, kar so si fantje zaslužili, tako da se ne bomo šli delat norca. Tja gremo korektno odigrat, je pa res, da se spopadamo z velikimi težavami in da bodo morali fantje stisniti zobe."

Derbi na Gorenjskem med vodilno ekipo Alpske lige in vodilnim moštvom ICEHL se bo začel ob 19. uri.