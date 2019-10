"Veliko sem igral v tujini, spoznal njihova rivalstva, a lahko trdim, da takega pritiska na igralce in na to, da se mora na derbiju zmagati, kot je v Sloveniji, nisem doživel nikjer. 500 je lepa številka, a moram reči, da je bilo včasih veliko bolj zabavno in čustveno, kot je danes," pred sobotnim 500. derbijem med Olimpijo in Jesenicami, ki bo ob 17.30 v Tivoliju, pravi z 72 zadetki najboljši strelec večnih derbijev Ivo Jan.

Veliko rivalstvo med hokejsko Ljubljano in Jesenicami bo v soboto dočakalo 500. derbi. Tako je v svojih zapisih preštel Andrej Stare, po podatkih katerega bo v soboto od prvega obračuna zmajev in železarjev minilo 23.731 dni. Pisal se je 5. november 1954, ko so člani Olimpije in Jesenic v Beogradu prvič prekrižali palice. Tekmovalnost, ki je v prepletu različnih pravnih subjektov, tako na zeleni kot rdeči strani, dolga 65 let, je spisala nemalo pozitivnih in negativnih zgodb.



Pred jubilejnim obračunom rdečih in zelenih smo po spominih brskali s hokejistom, ki je nosil dres obeh večnih rivalov in je z 72 zadetki najboljši strelec v zgodovini derbijev, Ivom Janom.

Pričakovali bi ga na tekmi legend, kot so pri Hokejski Zvezi Sloveniji poimenovali srečanje med nekdanjimi hokejisti Jesenic in Olimpije, ki bo ob 16. uri odprla sobotno hokejsko dogajanje v Tivoliju, a ga zaradi obveznosti tam ne bo.

Ivo Jan se je po igralski karieri posvetil trenerstvu. V lanski sezoni je v Alpski ligi vodil Sterzing in bil selektor slovenske reprezentance, trenutno nima delodajalca. Foto: Bojan Puhek

O številki 500

Zagotovo je ta številka nekaj posebnega. 500 je res veliko. A moram reči, da je bilo včasih veliko bolj zabavno, kot je zdaj. Velika razlika je med nekoč in danes. Včasih je bil derbi res nekaj posebnega, dvorane so bile polne, bilo je po 5.000, 6.000 ljudi na tekmah, pa ni bilo pomembno, kje smo igrali. Ali v Ljubljani ali na Jesenicah. Takrat je bila prednost domačega igrišča res prednost.

"Menim, da je bilo včasih vse bolj čustveno. Zdaj je, tudi zaradi razmer v hokeju, to vse nekoliko zbledelo, ampak te tekme bodo vedno nekaj posebnega. Derbi je le derbi." Foto: Vid Ponikvar

O derbiju nekoč in danes

Če pogledam nazaj, sem igral še na 200. derbiju, zdaj jih je že 500. Zelo hitro je prišlo z 200 na 500, kar kaže na to, da je derbijev na sezono veliko več, kot jih je bilo v letih, ko sem še igral. Na podlagi tega se vse skupaj malo izpoje, a derbi je v hokeju še vedno nekaj, kar velja. Če premagaš Jesenice ali Olimpijo, si nekaj dosegel.

Menim, da je bilo včasih vse bolj čustveno. Zdaj je, tudi zaradi razmer v hokeju, to vse nekoliko zbledelo, ampak te tekme bodo vedno nekaj posebnega. Derbi je le derbi. Pritisk je ob taki tekmi večji.

"Če imaš slabo sezono in če premagaš večnega rivala, se to malo pozabi, tudi samozavest pridobiš. Na derbijih je igral tudi ta dejavnik." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O pripravah in pritisku pred derbijem nekoč

Nanj smo se pripravljali, kot smo se na vsako tekmo. Med igralci ni bilo veliko skrivnosti. Vsi smo se zelo dobro poznali. Pritisk je bil vedno velik. Ko igraš proti Jesenicam ali Olimpiji, ne gre nikoli samo "za eno tekmo". Če imaš slabo sezono in če premagaš večnega rivala, se to malo pozabi, tudi samozavest pridobiš. Na derbijih je igral tudi ta dejavnik.

Veliko sem igral tudi v tujini, spoznal njihova rivalstva, a lahko trdim, da takega pritiska na igralce in na to, da se mora na derbiju zmagati, kot je v Sloveniji, nisem doživel nikjer.

Pred petstotico derbi nekdanjih hokejistov



Pred jubilejnim obračunom bo v organizaciji Hokejske zveze Slovenije potekala tekma hokejskih legend obeh slovenskih klubov. Začela se bo ob 16. uri. Na jeseniški strani bodo igrali Matevž Grabnar, Borut Vukčevič, Andrej Razinger, Matjaž Kopitar, Boris Kunčič, Milan Hafner, Aleš Sodja, Robert Kristan, Peter Rožič, Matevž Erman, ljubljansko ekipo pa bodo sestavljali Luka Simšič, Bojan Zajc, Igor Hriberšek, Domen Lajevec, Andrej Vidmar, Dejan Kontrec, Egon Murič, Dušan Lepša, Igor Beribak, Martin Pirnat, Marko Kumar.

O derbiju, ki se je najbolj vtisnil v spomin

V spominu je najbolj ostal derbi zadnje sezone, preden sem prišel v Ljubljano, na Jesenicah. Tisto je bil moj prvi osvojeni naslov, da sem dejansko igral, in šesta tekma na Jesenicah, ko sem dosegel prvi gol. Tega ne bom nikoli pozabil.

Nikoli nisem bil toliko obremenjen, proti komu igram, saj sem vsako tekmo poskušal dati vse od sebe. Je pa res, da so mi, ko sem prišel v Ljubljano, in glede na to, da naš razhod na Jesenicah ni bil najbolj prijateljski, derbiji dali še dodatno motivacijo.

Zanimivosti z derbijev med Olimpijo in Jesenicami Zadnji derbi smo spremljali septembra, prvega 5. novembra 1954. Foto: Grega Valančič / Sportida - Prvi derbi so odigrali 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, Jeseničani so zmagali s 3:1,

- Olimpija je Jesenice prvič premagala leta 1968 v Ljubljani, na Jesenicah je prvič do zmage prišla leta 1973,

- razmerje zmag na 499 derbijih je 235 : 236 v korist Jesenic, 28-krat sta se razšla z remijem,

- razmerje golov na 499 derbijih je 1.792 : 1.818 v korist Jesenic,

- največ zadetkov na derbijih, 72, je dosegel Ivo Jan mlajši, sledijo Ildar Rahmatulin (62), Tomaž Vnuk (49), Dejan Kontrec (46),

- največ tekem na derbijih je odigral Bojan Zajc (277), pri Jeseničanih pa Andrej Razinger (214),

- Andrej Tavželj, Peter Rožič in Roman Smolej so trije hokejisti, ki so bili kapetani tako Jesenic kot Olimpije.



Vir: dr. Andrej Stare

O tem, da bo derbi po dolgem času brez tujcev

Moramo vedeti, da kot tujec nisi toliko obremenjen z derbijem. Prideš in delaš, ker imaš rad hokej in si za to plačan. Zdi se mi, da so razlike v finalih vedno delali bolj domači igralci. Morda ne toliko zvezdniki, ampak tisti, ki so si tega res najbolj želeli. Morda se to v statistiki ne kaže, a ti hokejisti so delali malenkosti, ki so na koncu odločale.

"Lepi spomini na polne dvorane. Na naših tekmah je bilo po 5.000, 6.000 gledalcev. Prav ljudje so prispevali, da so bili derbiji res pravi derbiji." Foto: Vid Ponikvar

O navijačih, ki naredijo derbi

Lepi spomini na polne dvorane. Kot sem že dejal, je bilo na naših tekmah po 5.000, 6.000 gledalcev. Prav ljudje so prispevali, da so bili derbiji res pravi derbiji. Zanje se igra hokej. Če je dvorana polna, če je veliko gledalcev, ki navijajo, je povsem drugačna zgodba, tekma.

"S številkami se nisem nikoli obremenjeval. Je pa lepo slišati, da si na vrhu, da bi pa to bilo nekaj posebnega, pa ne," o tem, da je z 72 zadetki najboljši strelec na derbijih med Olimpijo in Jesenicami v zgodovini. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O rekordnem strelskem izkupičku na derbijih, 72 zadetkih, katerih lastnik je

Delodajalci so bili z mojo učinkovitostjo lahko zadovoljni (smeh, op. a.). Šalo na stran, če sem iskren, tega sploh nisem vedel. Ta podatek mi je pred dnevi povedala žena Katja. Sam se s številkami nisem nikoli obremenjeval. Je pa lepo slišati, da si na vrhu, da bi pa to bilo nekaj posebnega, pa ne. Tiste čase sem pustil za seboj. Seveda je lepo, če se te kdaj še kje kdo spomni, a tukaj so novi obrazi, ki si zaslužijo več pozornosti.

O napovedi pred sobotnim derbijem

Nisem obremenjen s tem, kdo zmaga. Bolj me zanima, kakšen hokej se igra, tudi z vidika trenerstva. Ne hodim prav pogosto na tekme, hokej raje gledam v miru, prek televizije ali računalnika.

Olimpija ima izkušenejšo ekipo, a tudi Jeseničani bodo počasi zrasli, seveda pa tega ne moremo pričakovati z danes na jutri. Je pa dobro to, da imajo mladi tukaj res priložnost za napredovanje. Da dobijo več igralnega časa, da v ključnih trenutkih preživijo na ledu veliko. Vse to je z vidika rasti pozitivno.

Po koncu lanske sezone, v kateri je v Alpski ligi treniral Sterzing in vihtel selektorsko taktirko slovenske hokejske reprezentance, v tej še nima delodajalca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O tem, kaj počne danes

Trenutno uživam v družinskem življenju, v katerem dolga leta nisem mogel, saj sem bil veliko v tujini. Še naprej spremljam hokej, Alpsko ligo, Olimpijo, Jesenice, tudi druge lige. Ob tem gledam tudi na to, kdaj se bo komu zalomilo in bo iskal novega trenerja. Sliši se grozno, ampak to je realnost. Tako je. To je del našega poklica.

